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сегодня, 11:45 1

Два человека погибли в страшном ДТП в Благовещенском районе (фото, видео)

Два человека погибли в страшном ДТП в Благовещенском районе (фото, видео)

15 декабря около 10:00 в Благовещенском районе произошло страшное ДТП. На 116-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску» столкнулись грузовик Isuzu и кроссовер Hyundai Santa Fe.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, предварительно, 2 человека погибли, 1 пострадал. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства трагического ДТП.

Фото, видео: instagram.com/skaner_dtp28, instagram.com/dpskontrol_28rus, instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 4102

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • rontovdima

    rontovdima
    23 минуты назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/miopers

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