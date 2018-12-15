Два человека погибли в страшном ДТП в Благовещенском районе (фото, видео)

15 декабря около 10:00 в Благовещенском районе произошло страшное ДТП. На 116-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску» столкнулись грузовик Isuzu и кроссовер Hyundai Santa Fe.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, предварительно, 2 человека погибли, 1 пострадал. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства трагического ДТП. Фото, видео: instagram.com/skaner_dtp28, instagram.com/dpskontrol_28rus, instagram.com/blag_dtp

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Александр Авдеев