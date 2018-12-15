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сегодня, 11:33 1

С Восточного 27 декабря намерены запустить малые спутники пяти стран

С Восточного 27 декабря намерены запустить малые спутники пяти стран
Фото: glavkosmos.com

На космодроме Восточный команда специалистов готовит к предстоящему 27 декабря запуску малые космические аппараты. Работы ведутся в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов, совместно с представителями заказчиков из Голландии, Германии и Японии.

На земную орбиту предстоит вывести малые космические аппараты США, Японии, Испании, ЮАР и Германии. Они запускаются вместе с российскими аппаратами «Канопус-В» № 5 и № 6, согласно заключенным контрактам, сообщается на сайте Главкосмоса.

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#космодром #технологии

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Комментарии
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  • rontovdima

    rontovdima
    25 минут назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/miopers

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