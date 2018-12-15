С Восточного 27 декабря намерены запустить малые спутники пяти стран

На космодроме Восточный команда специалистов готовит к предстоящему 27 декабря запуску малые космические аппараты. Работы ведутся в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов, совместно с представителями заказчиков из Голландии, Германии и Японии.

На земную орбиту предстоит вывести малые космические аппараты США, Японии, Испании, ЮАР и Германии. Они запускаются вместе с российскими аппаратами «Канопус-В» № 5 и № 6, согласно заключенным контрактам, сообщается на сайте Главкосмоса.

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Александр Авдеев