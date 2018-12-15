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сегодня, 11:09 10

Амурская область оказалась лидером по росту цен на вторичное жилье

Амурская область оказалась лидером по росту цен на вторичное жилье
Фото: Амур.инфо

Цены на вторичное жилье выросли с начала года в 75 регионах России. Не стала исключением и Амурская область, причем регион оказался лидером по этому показателю.

К концу ноября 2018 года средняя по стране цена за квадратный метр «вторички» достигла 62,6 тысячи рублей, увеличившись на 6 %, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на сообщение портала Domofond.

Сильнее всего поднялись цены предложения вторичного жилья в Амурской области – на 9,6 %, до 58,2 тысячи рублей. Второе место – у Санкт-Петербурга (9,3 %), заканчивающего год со средней ценой квадрата 124,3 тысячи рублей. Третье место занял Хабаровский край, где стоимость квадратного метра выросла на 8,5 % – до 62,1 тысячи рублей.

Москва по темпам роста цен на «вторичку» заняла девятое место в стране. Здесь квадратный метр подорожал, по данным Domofond, на 6,6 % – до 203,6 тысячи рублей. По уровню цен российская столица традиционно занимает первое место в стране.

«Снижение цен коснулось только четырех регионов. Наиболее сильное – в Ивановской области, но и здесь падение с января по ноябрь составило всего 0,5 % (до 37,6 тысячи рублей). Чуть меньше упала стоимость "квадрата" в Республике Мордовия (на 0,4 % – до 44,3 тысячи рублей), а в Челябинской и Калужской областях – на 0,2 % (соответственно до 34,3 и 58,4 тысячи рублей)», – отмечают эксперты.

В октябре Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске вырос спрос на жилье. Осенью квартиры в Амурской области традиционно продаются лучше, но в этом году на повышение спроса повлиял также уровень ипотечных ставок.

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#цены

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    всё равно никто ничего не покупает-квартиры стоят пустые

  • full

    full
    1 час назад

    Братеев1

    всё равно никто ничего не покупает-квартиры стоят пустые



    Но Злочевский на посту.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Братеев1

    всё равно никто ничего не покупает-квартиры стоят пустые



    Кто за отопление этих скворечников платит?

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    инфляция-люди ждут богатых покупателей а они только за Амуром

  • postal

    postal
    1 час назад

    Братеев1всё равно никто ничего не покупает-квартиры стоят пустые


    Слышь,знаток,квартиры пока стоят на продажу,или сдаются в аренду,или в ней живут хозяева.Если пустуют-то единицы.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    капитан-очевидность

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Братеев1

    инфляция-люди ждут богатых покупателей а они только за Амуром



    https://www.eg.ru/politics/35516/

  • Mehta

    Mehta
    41 минута назад

    Вторичное жилье в основном строили при коммунистах, она крепкое и надежное, а вот новостройки из чего лепят. В 2007 брала ипотеку, и въезжать в новострой даже речи не было, только вторичка, капиталка из кирпича.

  • Баловник

    Баловник
    32 минуты назад

    За счет свабоднава. Газовики пришли и местные совсем ох..ли.

  • rontovdima

    rontovdima
    25 минут назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres

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