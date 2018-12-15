Амурская область оказалась лидером по росту цен на вторичное жилье

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Цены на вторичное жилье выросли с начала года в 75 регионах России. Не стала исключением и Амурская область, причем регион оказался лидером по этому показателю.

К концу ноября 2018 года средняя по стране цена за квадратный метр «вторички» достигла 62,6 тысячи рублей, увеличившись на 6 %, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на сообщение портала Domofond.

Сильнее всего поднялись цены предложения вторичного жилья в Амурской области – на 9,6 %, до 58,2 тысячи рублей. Второе место – у Санкт-Петербурга (9,3 %), заканчивающего год со средней ценой квадрата 124,3 тысячи рублей. Третье место занял Хабаровский край, где стоимость квадратного метра выросла на 8,5 % – до 62,1 тысячи рублей.

Москва по темпам роста цен на «вторичку» заняла девятое место в стране. Здесь квадратный метр подорожал, по данным Domofond, на 6,6 % – до 203,6 тысячи рублей. По уровню цен российская столица традиционно занимает первое место в стране.

«Снижение цен коснулось только четырех регионов. Наиболее сильное – в Ивановской области, но и здесь падение с января по ноябрь составило всего 0,5 % (до 37,6 тысячи рублей). Чуть меньше упала стоимость "квадрата" в Республике Мордовия (на 0,4 % – до 44,3 тысячи рублей), а в Челябинской и Калужской областях – на 0,2 % (соответственно до 34,3 и 58,4 тысячи рублей)», – отмечают эксперты.

В октябре Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске вырос спрос на жилье. Осенью квартиры в Амурской области традиционно продаются лучше, но в этом году на повышение спроса повлиял также уровень ипотечных ставок.