В ДТП под Свободным с полицейской машиной пострадали шесть человек

Авария случилась 14 декабря около 18:40 на 17-м километре автодороги Благовещенск – Свободный (Свободненский район). Предварительно установлено, что водитель 1993 года рождения, управляя машиной Mitsubishi Galant, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Произошло столкновение со служебным автомобилем ДПС ГИБДД.

В результате происшествия травмы получили 6 человек, в том числе двое полицейских.

Отмечается, что у водителя Galant имелись признаки алкогольного опьянения.

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.

Кроме того, в социальных сетях появилось видео, якобы запечатлевшее момент этой аварии. Утверждается, что ролик записан регистратором, который был в машине ДПС.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus