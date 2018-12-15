В ДТП под Свободным с полицейской машиной пострадали шесть человек
Стали известны подробности ДТП с участием полицейского автомобиля, которое произошло под Свободным вечером 14 декабря. Их сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области.
Авария случилась 14 декабря около 18:40 на 17-м километре автодороги Благовещенск – Свободный (Свободненский район). Предварительно установлено, что водитель 1993 года рождения, управляя машиной Mitsubishi Galant, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Произошло столкновение со служебным автомобилем ДПС ГИБДД.
В результате происшествия травмы получили 6 человек, в том числе двое полицейских.
Отмечается, что у водителя Galant имелись признаки алкогольного опьянения.
По факту ДТП сейчас проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.
Кроме того, в социальных сетях появилось видео, якобы запечатлевшее момент этой аварии. Утверждается, что ролик записан регистратором, который был в машине ДПС.
Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus
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