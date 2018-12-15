Появились фото и видео из Хайкоу, где вылета ждут российские туристы

Фото: Амур.инфо

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фото и видео из аэропорта Хайкоу (остров Хайнань). Сообщается, что сложилась непрлстая ситуация с вылетом на родину российских туристов.

«Такая ситуация происходит сейчас с вылетом российских туристов, в том числе и туристов Благовещенска, порядка 20 человек. В общем в аэропорту Хайкоу, остров Хайнань, находятся 360 человек, много детей, также родители с грудными месячными детьми. Нас здесь держат с 13:00, из аэропорта выехать нельзя, у туристов нет денег. Дети спят на полу и чемоданах, рейсы в Хабаровск отменены. Изначально стоял вылет в Хабаровск, затем поменяли на Челябинск, потом на Москву, в итоге ничего не решено», – сообщают туристы.

Люди отмечают, что находятся в аэропорту 13 часов, они устали и хотят спать. «Получается, российские туристы никому не нужны», – констатируют они.

Вечером 14 декабря сообщалось, что ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» приняла решение вывозить российских туристов, которые остались без билетов на острове Хайнань, за счет средств резервного фонда. Самолеты для них предоставят другие туроператоры. Остальных должна вывезти компания «ИрАэро».

Отмечалось, что амурчане, у которых еще не наступил срок окончания путевок, могут спокойно продолжить отдых. В назначенную дату вылета авиаперелет для них будет обеспечен. В настоящее время на острове Хайнань остаются более 100 туристов из Амурской области.

За консультацией и получением оперативной информации по ситуации люди могут обратиться к заместителю начальника отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области: Обыденных Ольга Александровна, 8-962-293-72-57. Также можно обратиться в ассоциацию «Турпомощь»: 8-800-100-41-94, 8-499-678-12-03.