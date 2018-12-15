Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:14 2

Появились фото и видео из Хайкоу, где вылета ждут российские туристы

Появились фото и видео из Хайкоу, где вылета ждут российские туристы
Фото: Амур.инфо

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фото и видео из аэропорта Хайкоу (остров Хайнань). Сообщается, что сложилась непрлстая ситуация с вылетом на родину российских туристов.

«Такая ситуация происходит сейчас с вылетом российских туристов, в том числе и туристов Благовещенска, порядка 20 человек. В общем в аэропорту Хайкоу, остров Хайнань, находятся 360 человек, много детей, также родители с грудными месячными детьми. Нас здесь держат с 13:00, из аэропорта выехать нельзя, у туристов нет денег. Дети спят на полу и чемоданах, рейсы в Хабаровск отменены. Изначально стоял вылет в Хабаровск, затем поменяли на Челябинск, потом на Москву, в итоге ничего не решено», – сообщают туристы.

Люди отмечают, что находятся в аэропорту 13 часов, они устали и хотят спать. «Получается, российские туристы никому не нужны», – констатируют они.

Вечером 14 декабря сообщалось, что ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» приняла решение вывозить российских туристов, которые остались без билетов на острове Хайнань, за счет средств резервного фонда. Самолеты для них предоставят другие туроператоры. Остальных должна вывезти компания «ИрАэро».

Отмечалось, что амурчане, у которых еще не наступил срок окончания путевок, могут спокойно продолжить отдых. В назначенную дату вылета авиаперелет для них будет обеспечен. В настоящее время на острове Хайнань остаются более 100 туристов из Амурской области.

За консультацией и получением оперативной информации по ситуации люди могут обратиться к заместителю начальника отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области: Обыденных Ольга Александровна, 8-962-293-72-57. Также можно обратиться в ассоциацию «Турпомощь»: 8-800-100-41-94, 8-499-678-12-03.

Просмотров всего: 207

#Китай #транспорт #туризм

распечатать


Происшествия

В ДТП под Свободным с полицейской машиной пострадали шесть человек
Происшествия 5

Автохам разъезжал по тротуару в Благовещенске
Происшествия 3

Под Свободным столкнулись легковушка и автомобиль ДПС
Общество 1

Российских туристов, оставшихся без билетов, вывезут из Китая за счет резервного фонда
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    23 минуты назад

    Мы здесь-то никому не нужны, а нет, нужны, но только в виде плательщиков: налогов, сборов, пошлин, штрафов, пени и т. д.

  • inoy

    inoy
    8 минут назад

    США зло, Европа, а там за такое кидалово ( и отношение к гражданам) сожгли бы уже пол страны (Париж!!!), как воровали так и будут воровать в России........

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь