Амурчанин лишился мобильника после знакомства в интернете

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В Благовещенске полицейские раскрыли кражу мобильного телефона из гостиничного номера. В преступлении подозревается жительница города.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение о хищении имущества из номера одной из гостиниц областного центра. Мужчина 1980 года рождения рассказал, что у него пропал мобильный телефон.

Ущерб составил 18 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что мужчина познакомился на сайте знакомств с девушкой и пригласил ее в гостиничный номер. Спустя некоторое время девушка ушла, а амурчанин обнаружил пропажу мобильника и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер наружного видеонаблюдения, опросив возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая жительница города 1977 года рождения. Похищенное она продала, а деньги потратила на собственные нужды.

В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.