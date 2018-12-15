Амурский спасатель приютил таксу, которую выкинули на мороз

Спасатель поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ спас собаку. Молодую таксу неизвестные выкинули на мороз из такси возле частного сектора. Мужчина не смог пройти мимо и забрал животное домой.

Как сообщает в своем Инстаграме Амурский центр ГЗ и ПБ, пес оказался игривым, смышленым и умным. Его назвали Кальмар – за любовь к этому морскому продукту.

Через пару дней для таксы нашелся новый хозяин – тоже спасатель.