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15декабря
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сегодня, 09:19 5

Автохам разъезжал по тротуару в Благовещенске

Автохам разъезжал по тротуару в Благовещенске
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

На улице Мухина в Благовещенске произошел неприятный инцидент. Как рассказал ИА «Сканер» очевидец, водитель легковушки пренебрег правилами дорожного движения и разъезжал по тротуару.

«Автомобиль заехал на тротуар и, двигаясь по нему, просигналил пешеходу, чтобы тот дал дорогу. Затем иномарка остановилась, из нее вышла девушка и отправилась в аптеку», – пишет «Сканер». Находилась она за рулем или была в машине в качестве пассажира, не уточняется.

Пользователи Инстаграма сошлись во мнении, что водитель был неправ. «Ну и заехали бы сразу прямиком на машине в аптеку, чего уж там...» – заметил один из них.

Просмотров всего: 719

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Тупая тварь !!! Ещё и наглости хватило посигналить.. Куда мы катимся...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Колесовать.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    В аптеку человеку надо. Может ножка болит? Терпимее господа, разобраться нужно.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    alex 3

    В аптеку человеку надо. Может ножка болит? Терпимее господа, разобраться нужно.



    https://www.youtube.com/watch?v=4bvlUDPr2P0

  • Sorrnas1229

    Sorrnas1229
    1 час назад

    Не автохам а автобыдло

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