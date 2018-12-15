Автохам разъезжал по тротуару в Благовещенске

На улице Мухина в Благовещенске произошел неприятный инцидент. Как рассказал ИА «Сканер» очевидец, водитель легковушки пренебрег правилами дорожного движения и разъезжал по тротуару.

«Автомобиль заехал на тротуар и, двигаясь по нему, просигналил пешеходу, чтобы тот дал дорогу. Затем иномарка остановилась, из нее вышла девушка и отправилась в аптеку», – пишет «Сканер». Находилась она за рулем или была в машине в качестве пассажира, не уточняется.

Пользователи Инстаграма сошлись во мнении, что водитель был неправ. «Ну и заехали бы сразу прямиком на машине в аптеку, чего уж там...» – заметил один из них.