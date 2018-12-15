На Благовещенской ТЭЦ задействовали все основное оборудование

В Амурской области сложилась устойчивая морозная погода. В связи с этим для Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС стартовал особо ответственный период.

На Благовещенской ТЭЦ задействовано основное оборудование: в работе находятся все 5 котлоагрегатов и 4 турбоагрегата. В резерве находятся еще 2 водогрейных котла. Станция выходит на режим работы с электрической нагрузкой в 360 МВт (при установленной мощности в 404 МВт). Ежедневно теплоэлектроцентраль выдает порядка 12 000 Гкал тепловой энергии для комфорта благовещенцев, сообщается на сайте «РусГидро».

В свою очередь для обеспечения теплоснабжения порядка 12 тысяч жителей поселка Прогресс на Райчихинской ГРЭС в работе задействовано 2 котлоагрегата и 2 турбоагрегата станции. В сутки Райчихинская ГРЭС выдает порядка 900 Гкал тепла. Электрическая нагрузка станции составляет порядка 80 МВт (из 102 МВт установленной мощности).

По словам главного инженера филиала «Амурская генерация» Алексея Яшина, электростанции успешно справляются с возросшей нагрузкой. Этому способствовала качественная подготовка энергообъектов и персонала к зиме: в межотопительный период пополнили запасы реагентов, запчастей и материалов, персонал отработал порядок действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пониженных температурах наружного воздуха.

«В настоящее время на особом контроле у нас находятся запасы и поставка топлива, – рассказал Алексей Яшин. – Запасы угля и мазута на электростанциях превышают норматив и регулярно пополняются в соответствии с договорами по поставкам».