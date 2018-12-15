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сегодня, 08:46 2

СМИ: с Восточного отказались запускать спутники OneWeb

СМИ: с Восточного отказались запускать спутники OneWeb
Фото: Амур.инфо

Компания Arianespace отказалась от российского предложения осуществить два пуска ракет-носителей «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный в 2019 году. Об этом РИА Новости сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

«На 2019-й год был такой план по программе OneWeb: два пуска с космодрома Куру во Французской Гвиане в первом и четвертом кварталах и четыре пуска с космодрома Байконур – один в третьем и три в четвертом кварталах», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российская сторона предлагала компании Arianespace перенести два из четырех пусков с Байконура на Восточный, но та отказалась, мотивировав это логистическими неудобствами.

«Пусковой оператор объяснил, что дорого менять запланированную ранее схему доставки аппаратов на Байконур», – пояснил источник.

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#космодром

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Вообще его законсервировать до лучших времён! Одному Богу известно, когда эти времена наступят.

  • vertex

    vertex
    26 минут назад

    Распилили и забыли.

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