СМИ: с Восточного отказались запускать спутники OneWeb
Компания Arianespace отказалась от российского предложения осуществить два пуска ракет-носителей «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный в 2019 году. Об этом РИА Новости сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.
«На 2019-й год был такой план по программе OneWeb: два пуска с космодрома Куру во Французской Гвиане в первом и четвертом кварталах и четыре пуска с космодрома Байконур – один в третьем и три в четвертом кварталах», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что российская сторона предлагала компании Arianespace перенести два из четырех пусков с Байконура на Восточный, но та отказалась, мотивировав это логистическими неудобствами.
«Пусковой оператор объяснил, что дорого менять запланированную ранее схему доставки аппаратов на Байконур», – пояснил источник.
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