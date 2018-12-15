СМИ: с Восточного отказались запускать спутники OneWeb

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«На 2019-й год был такой план по программе OneWeb: два пуска с космодрома Куру во Французской Гвиане в первом и четвертом кварталах и четыре пуска с космодрома Байконур – один в третьем и три в четвертом кварталах», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российская сторона предлагала компании Arianespace перенести два из четырех пусков с Байконура на Восточный, но та отказалась, мотивировав это логистическими неудобствами.

«Пусковой оператор объяснил, что дорого менять запланированную ранее схему доставки аппаратов на Байконур», – пояснил источник.