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15декабря
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Службы психиатрии и наркологии в Приамурье работают на высоком уровне

Службы психиатрии и наркологии в Приамурье работают на высоком уровне

Группа ученых из института имени Сербского в течение нескольких дней побывали в головных учреждениях и филиалах профиля «психиатрия и наркология». Они остались очень довольны состоянием учреждений и подготовкой специалистов.

Визит гостей был организован в рамках федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение медицинских технологий». Его целью являлось формирование вертикально-интегрированной системы организационно-методического сопровождения оказания медпомощи в области, сообщает пресс-служба минздрава.

Руководитель группы – психиатр, кандидат медицинских наук Елена Костюкова поделилась впечатлениями: «Вам удалось сохранить здания в добротном состоянии, по сравнению с подавляющим большинством территорий, у вас очень достойные условия для оказания психиатрической помощи. Впечатления хорошие настолько, насколько они вообще могут быть хорошими в нашей сфере. По регионам и в даже в Москве не редкость, когда психиатрические отделения располагаются в суперветхих зданиях, часто разваливающихся. Здесь же вполне жилой вид, комфортные условия. В детском отделении – вообще как в пионерлагере. Больные здесь не просто заперты, а их лечат, о них заботятся. Мы видим, что сделано все возможное и невозможное. Персонал подготовленный, ответственный. Что особенно впечатлило – у вас много молодых кадров! Это очень хорошо, далеко не всем нашим учреждениям удается привлекать молодежь в такую сложную сферу».

Специалист судебной психиатрии, кандидат психологических наук Ольга Русаковская отметила, что ведется очень большая работа по подготовке специалистов судебно-психиатрических экспертов и психологов, при этом амурские специалисты хорошо обучены на центральных базах.

«Ваши эксперты могут осуществлять большой спектр видов деятельности самостоятельно – в отличие от ваших коллег в других регионах», – подчеркнула Ольга Алексеевна.

На это главный врач Амурской психиатрической больницы Олег Карловский уточнил: «Наши специалисты проходят обучение в институте Сербского. Более того, у нас и в дальнейших планах повышать квалификацию, совершенствовать практику именно в этом центре».

Свое мнение о наркологической службе Приамурья, возглавляет которую Лидия Рыбальченко, высказал специалист по проблемам наркологии Виктор Шеин: «В процессе ознакомления с ЛПУ я увидел прекрасно обустроенную службу, хорошо обеспеченную, увидел бесплатный реабилитационный центр – нам бы такие иметь на Западе!».

Эксперты выразили общее мнение: по состоянию отделений можно сделать вывод, что в развитие психиатрической и наркологической помощи вложено немало средств и профессиональных ресурсов.

«Должен сказать, в этом большая заслуга очень многих людей. Мы сегодня можем успешно развиваться по многим направлениям благодаря поддержке губернатора области Василия Орлова и депутатов заксобрания. Без понимания всех наших задач и устремлений со стороны власти региона нам, конечно, было бы намного тяжелее это делать, а то и вовсе невозможно», – отметил министр здравоохранения Андрей Субботин.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Вот это про Орлова зачем вообще?! Лучше медицинским работникам, коллективу, по итогам проверок благодарность объявите, зарплату поднимите, премию дайте. Кадры беречь надо, пока не сбежали в более интересные для жизни регионы, а губернаторы они здесь люди временные, не задерживаются, время это показало и доказало. Нет от них отдачи, которую ожидают люди, ни от одного.

  • vertex

    vertex
    1 час назад



    пока не сбежали в более интересные для жизни регионы,



    Не сбегут. Здесь огромное поле для их деятельности. Масса заведений такого типа.

  • Well you give

    Well you give
    13 минут назад

    Наоборот! "Психиатрия у вас в области не дорабатывает, так как некоторые люди не только по улицам ходят, но еще и умудряются приказы на исполнение создавать!" - не мое мнение, но я с ним полностью согласен!

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