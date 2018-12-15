Восточный гороскоп на 15 декабря: день Металлической Змеи

Фото: Астролог: Елена Войтович

Природный образ дня – это кузница, в которой изготавливают красивые ювелирные изделия. День со звездой Небесного Покровителя, он подходит, как при налаживании отношений, так и для мягкого расставания.

День со звездой Счастливчика, помогает в сложных ситуациях, и в делах, связанных с риском.

День со звездой Банкрота. Сведите к минимуму все финансовые операции.

День не подходит для приобретения имущества, начала строительства, и закладки фундамента.

Энергии дня сталкиваются с представителями знака Свиньи. Он принесет вам поездки, день пробуждает эмоции.

К Обезьянкам пришел день–провокатор он подталкивает вас на изменения. Если вы давно хотели убрать преграды на своем пути, то сегодня это можно сделать легко. Поговорите со своими близкими, не держите на сердце недосказанные обиды.

У Тигров день пойдет не по плану.

Свиньи, Кролики и Козы вынуждены будут отправиться в поездки, день им приносит звезду Путешественника.

Собачки, вы сегодня будете привлекать к себе внимание противоположного пола. К вам прилетела звезда Харизмы и сексуальности. Хороший день для предложения руки и сердца, можно назначить свидание, устроить ужин при свечах. В семейных парах может возникнуть конфликт на почве ревности. День приносит символ получения внезапной травмы, не забывайте о внимательности на дорогах.

Обезьяны, Крысы и Драконы, отправляясь на шоппинг способны накупить много лишнего. К вам прилетела звезда Грабежа, она подталкивает совершать расходы, в такой день обычно с легкостью расстаетесь с деньгами.

Тигры, Лошади и Собаки займутся самобичеванием и самоанализом. Некоторым из вас, сегодня придется хитрить и изворачиваться.

Быкам день ослабляет здоровье. Избегайте посещения мест с повышенным скоплением людей, чтобы не подхватить вирус.

Кролики что-то или кого-то потеряют. Не лучший день для начала проектов, от которых вы хотите получить быстрый результат. День хоронит начинания.

Люди, рожденные в годы Дракона, будут ограничены в своих действиях. День сложился в комбинацию «сети».

Обезьянки, рожденные в феврале, и Тигры, рожденные в августе – вы попадаете в группу риска! Кредиты не брать, денег в долг не давать, возникнут сложности с их возвращением. Будьте максимально осторожными с огнем и огнестрельным оружием, на водоемах не заплывайте далеко, прыжки с парашютом могут неудачно закончиться.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп