Восточный гороскоп до 5 января 2019 года

Фото: Астролог: Елена Войтович

Природный образ месяца, это деревья, плывущие по воде. Чем они могут оказаться полезными? Если их выловить и хорошо просушить, то можно построить плот, либо распилить на дрова и разжечь костер.

Деревянная Крыса является самым первым столпом 60-летнего цикла, чем символизирует переход от старого к новому. Данный месяц задает направления и расставляет приоритеты на дальнейшие пять лет. Пришло время планирования, и загадывания желаний. Возьмите блокнот и набросайте планы на ближайшие пять лет.

Энергии месяца сталкиваются с представителями знака Лошади. Для Лошадок месяц окажется «жарким». У некоторых из них могут завязаться романтические отношения.

Свиньям, Кроликам и Козам месяц приносит звезду Романтики. Она одарит их харизмой и привлекательностью. Если вы одиноки, не сидите дома, посещайте вечеринки и корпоративные мероприятия, знакомьтесь. У семейных Свинок, Кроликов и Коз может появиться возможность флиртануть на «стороне».

Если ваш спутник рожден в годы Кролика, уделяйте ему вдвое больше внимания и ласки. Месяц делает Кроликов более чувствительными, и от недостатка общения, им будет казаться, что их недостаточно любят. А поскольку месяц провоцирует на романтические отношения, то не стоит оставлять своего Кролика, наедине со своими подругами или друзьями.

К Петухам пришел месяц–провокатор, энергии месяца очень сильные, и постарайтесь ими воспользоваться. Месяц провоцирует возникновение конфликтных ситуаций, связанных с отношениями. Не рекомендуется заниматься экстремальными видами спорта.

У Коз месяц пойдет не по плану.

Обезьяны, Крысы и Драконы возьмут на себя ответственность контролировать все процессы. Месяц им принес звезду Генерала.

У людей, рожденных под знаком стихии Металла Инь (кольцо), проснется тяга к обучению. Хороший месяц для начала обучения, главное не лениться.

Быкам следует быть более аккуратными, месяц символизирует получение внезапной травмы.

Для Собачек месяц может оказаться сложным и насыщенным на события. Есть вероятность кого-то или что-то потерять. Не начинайте проекты, от которых вы планируете получить быстрый результат.

Людям, рожденным в январе, будет полезно пройти медицинское обследование и провести профилактические процедуры. Месяц им посылает звезду Небесного доктора.

Обезьянки, начните принимать витамины. Месяц ослабляет ваше здоровье.

Людям, рожденным под стихией Земли Инь (почва), и Дерева Инь (цветок) месяц приносит Ангелов-хранителей.

Если вы родились под стихией Дерева Ян (дерево), месяц увеличивает окружение, появятся новые знакомства.

Если вы родились под стихией Дерева Инь (веточка, цветок), к вам месяц посылает Грабителя Богатства. Воздержитесь от приобретения дорогостоящей техники. Деньгами придется поделиться. В такой месяц, чтобы задобрить Грабителя, полезно заниматься благотворительностью.

Если ваша стихия личности Огонь Ян (солнце), то самое лучшее, начать действовать не так как все. Энергии месяца подталкивают на принятие нестандартных и креативных решений.

Если вы родились под знаком Огня Инь (свеча, огонек), месяц приносит поддержку, полезно обучаться точным наукам.

Людям, рожденным под знаком стихии Земли Ян (гора), месяц поможет преодолеть страх и принять правильное решение.

Людям стихии Земли Инь (почва), может принести события, связанные с карьерными изменениями. Девушкам месяц символизирует встречу с интересным мужчиной.

Рожденным под стихией Металла Ян (меч, воин), нужно быстро принимать решения и действовать. Решайте проблемы сразу.

Тем, кто родился под стихией Металла Инь (кольцо), следует надеяться только на честно заработанные деньги. Креативные решения могут себя не окупить.

Людям Воды Ян (океан, водопад, море) месяц приносит Дух удовольствия. Посветите этот месяц себе. Вам месяц посылает звезду Иллюзий, наделяет способностью быстро увлекаться и увлекать за собой других. Если вы еще рождены в годы Свиньи, Кролика или Козы, то у вас могут завязаться романтические отношения.

Люди, рожденные под знаком Воды Инь (капля росы, дождь, туман), могут пойти против власти, нарушить закон, окружающими с вами может быть сложно, так как вы не захотите прислушиваться ни к чьему мнению.

Для тех, кто знает свою карту:

У людей, рожденных в годы Быка, увеличивается стихия Земли.

У Обезьян и Драконов – увеличение стихии Воды в карте.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп