Гороскоп на 15 декабря: Львам стоит отдохнуть, Тельцам стоит уступить

Восход Солнца: 08:22

Заход Солнца: 16:26

Солнце в Стрельце.

Овен. Овнам не мешает составить план действий и не опускать руки, если что-то не получится «на отлично». Ошибки возможны везде, но отнеситесь к этому спокойно.

Телец. Звезды рекомендуют Вам чаще уступать, а не спорить с коллегами по поводу производственных вопросов. Радостная новость, касающаяся детей, изменит настроение к лучшему.

Близнецы. Хорошее настроение подарит вам крылья. Хорошее утро, быстротечный рабочий день и спокойный вечер – вот прогноз для Близнецов на сегодня.

Рак. Вы чаще обычного нервничаете и беспокоитесь, больше внимания обращаете на мелкие проблемы. А вот приятных событий и новых возможностей вы часто просто не замечаете.

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Лев. Звезды предлагают отдохнуть, развеяться и выехать на природу. Наблюдайте за всем, что творится вокруг и делайте соответствующие выводы.

Дева. Этот день подходит для работы с информацией. Старайтесь находиться в более близком контакте с членами семьи, родственниками, родителями –они уберегут вас от опрометчивых шагов.

Весы. Утро Весы встретят в пассивном режиме, но полениться и остаться в стороне от событий удастся лишь в первой половине дня. Вечер пробудит любопытство, усилит коммуникабельность и подвижность.

Скорпион. День добавляет Скорпионам оптимизма, дает силы на закрытие одной страницы и открытие другой. Не стоит отступать, если он начнется с запрета, разочарования или другой проблемы: стоит вам захотеть, и вы шутя преодолеете препятствие.

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Стрелец. Если вы наведете полный порядок в делах и на рабочем столе, то все у вас сложится превосходно. Меньше прогнозируйте будущее, а живите настоящим.

Козерог. Одинокие люди могут встретить свою судьбу, возможно, это произойдет в поездке или в кругу людей, приехавших издалека. Вечер стоит провести в компании друзей за чашечкой чая.

Водолей. День прекрасно подходит для заключения брака и прочих семейных радостей. Сделайте сюрприз своей второй половинке. Первая половина дня будет наполнена событиями.

Рыбы. Этот день символизирует перемены. Представители этого знака могут получить предложение руки и сердца, поменять дом и работу, есть шанс создать прочную семью.

Астролог: Вальдемар Небоходцев