В двух районах Амурской области назначили новых нотариусов

В Благовещенском и Ромненском районах назначили новых нотариусов. Они впервые приняли присягу в Благовещенске. А с 1 января у нотариусов появятся новые обязанности, которые упростят заботы граждан.

Нотариальной палате Амурской области в этом году 25 лет. Сейчас в ней работают 48 нотариусов, которые занимаются частной практикой в каждом районе Приамурья. Из новшеств – стала действовать программа «Наследство без границ». Теперь оформить наследство граждане могут у любого специалиста в своем районе.

«С февраля следующего года нотариус будет уже обязан при оформлении наследства подавать документы в орган регистрации, то есть в службу Росреестра. Это будет делаться посредством электронной связи. Уже не нужно будет ходить в МФЦ, регистрировать документы. Мы все сделаем сами», – рассказала президент нотариальной палаты Амурской области Ася Казарян.