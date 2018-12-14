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14декабря
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сегодня, 20:58 1

В двух районах Амурской области назначили новых нотариусов

В Благовещенском и Ромненском районах назначили новых нотариусов. Они впервые приняли присягу в Благовещенске. А с 1 января у нотариусов появятся новые обязанности, которые упростят заботы граждан.

Нотариальной палате Амурской области в этом году 25 лет. Сейчас в ней работают 48 нотариусов, которые занимаются частной практикой в каждом районе Приамурья. Из новшеств – стала действовать программа «Наследство без границ». Теперь оформить наследство граждане могут у любого специалиста в своем районе.

«С февраля следующего года нотариус будет уже обязан при оформлении наследства подавать документы в орган регистрации, то есть в службу Росреестра. Это будет делаться посредством электронной связи. Уже не нужно будет ходить в МФЦ, регистрировать документы. Мы все сделаем сами», – рассказала президент нотариальной палаты Амурской области Ася Казарян.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    ценник у нотариусов не хилый

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