Амурчанина Илью Чалого наградили за спасение тонущего человека

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, 2 июня 2018 года Илья Чалый, тогда только что закончивший 9 класс школы села Возжаевка Белогорского района, вместе с друзьями отдыхал на реке Томь. Ребята увидели, как молодой мужчина, отдыхающий на берегу в компании жителей села Павловка, по мелководью подошел к косе, разбежался и нырнул в воду. Через несколько секунд вынырнул, но был обездвижен. Ноги, руки у него не шевелились. В любую секунду мужчина мог захлебнуться водой и утонуть. Илья не растерялся, действовал быстро и грамотно, как учили на уроках основ безопасности жизнедеятельности, максимально осторожно вытащил пострадавшего на косу и позвал взрослых на помощь.

За смелость и грамотные действия, проявленные при спасении человека, Илья Чалый награжден медалью «За спасение погибающих на водах». От имени министра МЧС России награду курсанту вручил заместитель начальника областного управления МЧС Андрей Потахов.

«Илья совершил хороший поступок, благодаря ему человек остался жив. Нет ничего ценнее человеческой жизни, – сказал Андрей Потахов. – Пока в нашем обществе есть такие неравнодушные люди, готовые в любую минуту прийти на помощь, наше Отечество будет сильным. Поздравляю Илью с заслуженной наградой, желаю и во взрослой жизни не растерять такие качества, как доброта, отзывчивость, человечность».

От имени Российского союза спасателей Константин Струков, председатель Амурского регионального отделения Россоюзспаса, вручил Илье Чалому медаль «За мужество и спасение».