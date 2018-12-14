Благовещенский дом затопило горячей водой второй раз за сутки

В Благовещенске в аварийной двухэтажке по адресу: улица Горького, 240/4, случился очередной потоп. Через несколько часов после того, как треснувшую трубу заварили, порыв произошел снова, и в доме затопило две другие квартиры. Трубы здесь проложены сверху, поэтому в квартирах горячая вода лилась с потолка.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске в разгар зимы в жилом доме произошел порыв трубы, горячая вода затопила квартиру Натальи Тягуновой. Пока ждали помощи, жильцы ведрами выносили из квартиры воду.

Не успели они оправиться от одной коммунальной трагедии, как произошла вторая. Горячая вода в полночь полилась с потолка другой квартиры, которая принадлежит Валентине Трапезниковой, и капает до сих пор. Всю ночь женщина и ее четверо детей пытались унять потоп, говорят, поспать так и не удалось. Сейчас в доме так сыро, что тяжело дышать. Между двумя потопами в бараке прошло всего несколько часов.

Лопнувшую трубу работники управляющей компании залатали, наладили электрику. По словам жильцов, к вечеру приехали спасатели с тепловыми пушками. Они прогрели промерзшую трубу. В квартиры начало поступать тепло, появилось электричество. Но ненадолго.

«У соседей рвануло, делали, делали, и у меня рвануло, одно они делают, другое ломается, ни говорят ничего. С детьми мы не спали, дежурили: не дай бог, труба рванет. Очень трудно: дети с насморком, условия никакие, мы в комнатушке с обогревателем», – рассказала Валентина Трапезникова.

По информации жильцов, на месте побывали и представители городской администрации. Они проконтролировали работу управляющей компании и предложили людям временное жилье – общежитие. Но жильцы отказались. Они боятся оставить свои квартиры. Двухэтажный барак признали аварийным в 2016 году. Но переселение в ближайшем будущем жильцам не обещают.

«Через Инстаграм обращались в администрацию: обратите на нас внимание, сколько можно терпеть! Когда мы сюда заселялись, нам сказали, что это временно, потому что нас скоро снесут. Это временно оказалось 24 года. Дальше уже сил нет жить здесь», – сетует жительница дома Наталья Тягунова.

В мэрии сообщили, что ситуацию в затопленном двухэтажном бараке не расценили как чрезвычайную, при которой людям предоставили бы жилье в маневренном фонде. Отвечать за порыв и возмещать ущерб людям должна их управляющая компания.