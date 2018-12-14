Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:05 0

Итоги недели: скотч для пациентки и шикарное платье для Елены Малышевой

Итоги недели: скотч для пациентки и шикарное платье для Елены Малышевой
Фото: www.amur.info

Заканчивается рабочая неделя, и самой популярной новостью на Амур.инфо стала грустная история о том, что водитель выкинул из машины пассажира. Тот ударился головой о бордюр, а водитель уехал. К счастью, пострадавший остался жив.

Конечно, «Итоги недели» не могли пройти и мимо новости о том, что в Благовещенской горбольнице пациентку после операции перевязали скотчем. А тем временем в другом конце России телеведущая Елена Малышева выразила восторг новогодним платьем, которое ей сшила экс-амурский дизайнер Мария Пика.

Китайские полицейские нашли странную лису с опухшей мордочкой. Пользователи Интернета считают, что найденный зверь больше похож на помесь песца с черно-бурой лисой.

Просмотров всего: 301

#интернет #СМИ #ТВ

распечатать


Общество 1

Субботним утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – программа Teen Time
Общество

Большинство опрошенных на Амур.инфо ограничат новогодние траты 5 000 рублей
Общество

Российский спецназ получил грозное супероружие: обзор прессы
В России и мире

Участница «Дома-2» назвала проект психбольницей

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь