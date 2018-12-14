Итоги недели: скотч для пациентки и шикарное платье для Елены Малышевой

Заканчивается рабочая неделя, и самой популярной новостью на Амур.инфо стала грустная история о том, что водитель выкинул из машины пассажира. Тот ударился головой о бордюр, а водитель уехал. К счастью, пострадавший остался жив.

Конечно, «Итоги недели» не могли пройти и мимо новости о том, что в Благовещенской горбольнице пациентку после операции перевязали скотчем. А тем временем в другом конце России телеведущая Елена Малышева выразила восторг новогодним платьем, которое ей сшила экс-амурский дизайнер Мария Пика.

Китайские полицейские нашли странную лису с опухшей мордочкой. Пользователи Интернета считают, что найденный зверь больше похож на помесь песца с черно-бурой лисой.