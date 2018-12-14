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Под Свободным столкнулись легковушка и автомобиль ДПС

Под Свободным столкнулись легковушка и автомобиль ДПС

Вечером 14 декабря в нескольких километрах от Свободного произошло столкновение двух автомобилей: легковой иномарки и патрульной машины ДПС. Как стало известно, в аварии есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, столкновение действительно было. Есть пострадавшие, в том числе сотрудники полиции.

«Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются», – дополнили в пресс-службе.

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#ДТП #транспорт

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Комментарии
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  • strannic

    strannic
    1 час назад



    в нескольких километрах от Свободного

    много дорог.На какой была авария?

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    На трассе между поворотами на Орлинный и М.Сазанку, дпсная машина как то странно стояла на встречке и сразу же рядом оказалось еще несколько экипажей ДПС, такое впечатление что они все кого-то сопровождали и ехали друг за другом по всей ширине дороги разгоняя всех на своем пути!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Graf1977

    На трассе между поворотами на Орлинный и М.Сазанку, дпсная машина как то странно стояла на встречке и сразу же рядом оказалось еще несколько экипажей ДПС,



    Померещилось вам.Это НЛО было.

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