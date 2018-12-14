Под Свободным столкнулись легковушка и автомобиль ДПС

Вечером 14 декабря в нескольких километрах от Свободного произошло столкновение двух автомобилей: легковой иномарки и патрульной машины ДПС. Как стало известно, в аварии есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, столкновение действительно было. Есть пострадавшие, в том числе сотрудники полиции. «Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются», – дополнили в пресс-службе.

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#ДТП #транспорт

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Василий Кленин