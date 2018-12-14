Под Свободным столкнулись легковушка и автомобиль ДПС
Вечером 14 декабря в нескольких километрах от Свободного произошло столкновение двух автомобилей: легковой иномарки и патрульной машины ДПС. Как стало известно, в аварии есть пострадавшие.
Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, столкновение действительно было. Есть пострадавшие, в том числе сотрудники полиции.
«Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются», – дополнили в пресс-службе.
Просмотров всего: 700