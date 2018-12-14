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14декабря
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сегодня, 19:27 0

Фонд социального страхования: в Малиновском интернате тростей хватает всем

Фонд социального страхования: в Малиновском интернате тростей хватает всем
Фото: www.amur.info

Амурское отделение фонда социального страхование прокомментировало заявление прокуратуры о том, что в Малиновском доме-интернате не хватает инвалидных колясок, тростей и иного оборудования, необходимого для воспитанников.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», прокуратура провела проверку и установила, что в Малиновским доме-интернате воспитанники не обеспечены в полном объеме современными техническими средствами реабилитации и средствами, облегчающими самообслуживание. На момент проверки доля обеспеченности воспитанников памперсами в зависимости от размера в среднем составляет 78 %, креслами-колясками – 86 %, тростью – только 50 %.

Управляющий Амурским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Наталья Хрущёва пояснила, что на сегодняшний день обеспечение техническими средствами реабилитации воспитанников Малиновского дома-интерната (в том числе подгузниками) практически покрывает полную потребность в них.

«По всем поданным заявлениям на обеспечение тростями в региональном отделении заявки закрыты, – добавила она. – В текущем году кресла-коляски получили 17 воспитанников учреждения; 4 получателя, заявления по которым недавно поданы в региональное отделение, ожидают их получения, обеспечение креслами-колясками запланировано на начало 2019 года. В настоящее время проводится сверка данных по запросу прокуратуры».

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#здоровье #происшествия

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