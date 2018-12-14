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У амурчан спросили, как они относятся к переносу столицы ДФО во Владивосток

У амурчан спросили, как они относятся к переносу столицы ДФО во Владивосток
Фото: gelio.livejournal.com

Владивосток официально стал столицей Дальнего Востока. Указ об этом подписал Владимир Путин. Инициатором нововведений стал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Выборы главы этого региона пройдут в воскресенье, 16 декабря. У амурчан поинтересовались, как они относятся к переносу дальневосточной столицы.

«Владивосток всё больше и больше развивается, все международные мероприятия проходят во Владивостоке, так что я не против», – заметил пожилой мужчина.

«Положительно, я всегда считал, что Владивосток достоин быть столицей ДВ. Этот город поособенней, более европейский в моем понимании», – солидарен с ним другой благовещенец.

«Дурью считаю это полной и отношусь отрицательно. В стране и так всяких разных проблем очень много, всякой ерундой занимаются. Аэропорты начинают называть какими-то людьми – это что, самое нужное дело в государстве, что ли? По-моему, нет», – возмущен мужчина.

«Плохо, потому что Хабаровск – это же к нам поближе, а сейчас Владивосток – столица. Будет еще дальше», – поделилась знаниями географии девушка.

«Я считаю, что переносить столицу не надо. В Хабаровске уже налажены связи, это центр региона, здесь легко поддерживать отношения с другими регионами ДФО», – высказала свою позицию жительница Благовещенска.

«Ну, наверное, не нам решать», – убеждена другая женщина.

«Лучше бы было, если б перенесли в Благовещенск, наверное», – улыбнулась еще одна амурчанка.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • дмитрий 2018

    дмитрий 2018
    18 минут назад

    Выборы в воскресенье ,это + кожемяке пиар ходы всё это.......

  • strannic

    strannic
    5 минут назад

    Деньги некуда девать, однако(((

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