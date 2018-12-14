В центре Благовещенска гремел фейерверк

Вечером 14 декабря в самом центре Благовещенска гремел салют. Очевидцы, приславшие видео в редакцию ИА «Амур.инфо», сообщили, что салют начался около 18 часов. «Стреляли» в районе набережной, недалеко от центральной площади амурской столицы.

Грохот фейерверка был слышен за несколько кварталов. Жители Благовещенска увидели вспышки неподалеку от трех высотных зданий на набережной. В пресс-службе городской администрации пояснили, что никакие официальные праздничные мероприятия в это время в центре города не проводились.

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Василий Кленин