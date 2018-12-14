Пес попутал: в Благовещенске осел считает себя собакой

В благовещенском клубе конного туризма «КонТур» живет ослик, который считает себя собакой. Он ест собачий корм, может полакомиться мясом, любит порезвиться с местными псами и даже пытается подражать собачьему вою и рычанию.

Четыре лапы, уши и хвост – все, как у собаки. Несмотря на то, что осел Дизель – копытное животное, чувствует он себя псом. По крайней мере, так кажется со стороны. Рацион питания у осла соответствующий. Дизель любит мясо, но больше уважает сухой собачий корм. Ради него он даже готов поколотить друга.

Хозяин клуба Алексей Ланец рассказывает, что собачий корм подходит для многих животных, в том числе и для ослов. Мяса в нем почти нет, одни злаки. Несмотря на странные вкусовые пристрастия, Дизель не отказывается от морковки и яблок. Тот факт, что он осел, маскирует своим поведением. «Это самое громкое животное у нас на конюшне, – рассказывает руководитель клуба конного туризма "КонТур" Алексей Ланец. – Когда он начинает кричать, слышит вся деревня. Длительный гортанный звук похож на рычание или на вой».

Дизель уже большой мальчик, ему полтора года. Порог «Контура» он перешагнул в прошлом году. И сразу, говорит хозяин, пошел знакомиться с собачьей семьей. Этому есть логическое объяснение. «В Новосибирске мужчина разводит осликов, а его сын разводит лаек, и все они содержатся в одном вольере. И ослик, когда у нас появился, он первым делом побежал к собакам, а не к лошадям, то есть собаки для него – это семья», – объясняет Алексей Ланец.

Любимое занятие осла – играть в догонялки с собаками. В «КонТуре» их всего две, Скай и Сникерс, но и с такой, хоть и маленькой компанией не соскучишься. Заводила в этом трио, конечно, Дизель. По натуре осел – лидер с непростым характером. «Я удивился – у него характер такой, очень вредный, ему надо подойти, кого-то укусить, кота обидеть, у собаки что-нибудь отобрать. Девочку одну укусил. Она ему по морде ударила ладошкой, он обиделся и ушел до самой школы, очень далеко», – описывает Дизеля руководитель клуба.

Дизель участвует в детских утренниках, поэтому характер его стараются менять в лучшую сторону, немного дисциплинировать. Возможно, если в клубе появится еще один осел, проблемы с самоидентификацией Дизеля исчезнут.