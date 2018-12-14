Российских туристов, оставшихся без билетов, вывезут из Китая за счет резервного фонда

Амурчане, у которых еще не наступил срок окончания путевок, могут спокойно продолжить отдых. В назначенную дату вылета авиаперелет для них будет обеспечен. Если в расписании планируются какие-то изменения, ассоциация обещает заранее предупредить туристов о возможных перестановках. В случае если жителям Приамурья будет предложен перелет до Хабаровска, переезд из Хабаровска до Благовещенска будет оплачен за счет ассоциации.

Все данные о туристах из Амурской области уже переданы в «Турпомощь». Расходы за путевки, которые были приобретены, но не использованы, также будут компенсированы за счет средств резервного фонда.

Туристы, которые решили самостоятельно оплатить авиаперелет и проживание, по возвращении на родину смогут вернуть денежные средства, обратившись к страховщику ООО СК «Орбита» туроператоров ООО «Тревел дизайнерс», ООО «Геркулес тревел».

Глава Ростуризма Олег Сафонов передал просьбу правительству КНР о содействии в срочном выделении слотов в аэропорту Хайкоу для дополнительных вывозных рейсов, которые организует ассоциация «Турпомощь» для возвращения в Россию туристов, у которых нет на руках обратных авиабилетов или чьи билеты оказались недействительными.

Также он проинформировал представителей посольства Китая о рисках для российских туристов и просил китайские власти не применять в отношении них санкций в связи с нарушением миграционного законодательства и свободно выпускать из страны в случае самостоятельного приобретения авиабилетов.

В настоящее время на острове Хайнань остаются более 100 туристов из Амурской области. За консультацией и получением оперативной информации по ситуации люди могут обратиться к заместителю начальника отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области: Обыденных Ольга Александровна, 8962-293-72-57. Также можно обратиться в ассоциацию «Турпомощь»: 8800-100-41-94, 8499-678-12-03, сообщает пресс-служба областного минэкономразвития.