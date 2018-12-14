Учреждения культуры Благовещенска ярко открыли Год театра

13 декабря Городской дом культуры и благовещенская библиотека имена Чехова торжественно открыли наступающий Год театра. Были организованы массовые мероприятия.

В доме культуры состоялась интерактивная экскурсионная программа «Дом губернатора: PROТЕАТР». Три «местных» театральных коллектива – образцовая театральная студия «Этюд», театр-студия «Демиурги» и народный молодежный театр имени Васильевых – пригласили благовещенцев и гостей города в вечернее трехчасовое путешествие по миру театра.

Программа началась на сцене Городского дома культуры театральным прологом «Театр строим всем миром», в ходе которого гостям праздника объяснили правила необычного мероприятия. Участникам предстояло посетить семь интерактивных площадок, на которых можно было испытать свои способности и получить деталь большого пазла, собирающегося в логотип одного из театров. Успешно собранный пазл давал право выиграть абонемент на посещение всех спектаклей театров ГДК в наступающем 2019 году, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

В этот вечер актеры и режиссеры студий, руководители коллективов стали для зрителей программы проводниками в театральное закулисье Дома губернатора. Как живет театр в свободное от сценического время можно было узнать на капустнике театр-студии «Демиурги», проверить актерские способности предлагалось на тренинге, а в ходе театрализованного бала участники смогли выучить несколько исторических танцев с клубом «Велетта». Еще были фотозоны – гримерные комнаты, гадание по книгам театральных режиссеров, импровизация в стиле «Этюд» и многое другое.

В библиотеке имени Чехова гостей мероприятия встречали мимы. Начался вечер со знакомства с двумя персонажами – Годом театра и Культурой. Гости отвечали на вопросы героев: например, какие виды театров они знают.

Волшебную атмосферу праздника создали театральные коллективы, ученики детской школы искусств и фаер-шоу. В завершение Год театра и Культура поклялись присутствующим, что предстоящий год будет насыщенным, творческим и запоминающимся, скрепили свое обещание, перерезав красную ленточку.

Открытие Года театра в ГДК и библиотеке получилось ярким и событийным. Как отмечает пресс-служба городских властей, план всех мероприятий по открытию Года театра можно найти по ссылке: культура.благовещенск.рф/ofitsialno/novosti/item/2054-segodnya-uchrezhdeniya-kultury-goroda-otkroyut-god-teatra-krupnymi-meropriyatiyami.