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14декабря
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сегодня, 17:25 1

Амурские автовладельцы задолжали бюджету почти 300 миллионов

Амурские автовладельцы задолжали бюджету почти 300 миллионов
Фото: nalog.ru

В Амурской области в рамках кампании по уплате имущественных налогов в бюджет поступило более 1 миллиарда рублей. Это всего 68 % от суммы налогов, обязательных к уплате за 2017 год. По состоянию на начало декабря задолженность по налогам на имущество составила около 490 миллионов рублей.

При этом объем задолженности за несколько дней снизился на 50 миллионов. Как отмечают налоговики, это свидетельствует о заинтересованности граждан в погашении задолженности.

Больше всего амурчане задолжали по налогам за транспортные средства: автовладельцы не выплатили почти 300 миллионов рублей. Владельцы земельных участков задолжали 108 миллионов рублей. Собственники квартир, домов, строений и сооружений не заплатили 92 миллиона рублей.

Максимальная сумма долга по имущественным налогам составляет почти 3 миллиона рублей – такая сумма числится за тремя налогоплательщиками, имеющими большой имущественный комплекс на территории Благовещенска. Более миллиона в казну Амурской области задолжали 13 человек. Большинство из них – жители амурской столицы.

Оплатить налоги на имущество, землю и транспорт за 2017 год амурчане должны были не позднее 3 декабря. Суммы к уплате были указаны в уведомлениях, которые приходили по почте или были опубликованы в электронном сервисе сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». До 4 декабря суммы из уведомлений были просто начислениями, а не долгами. Задолженностью они стали только на следующий день, когда прошел срок уплаты. Если задолженность не погасить, на нее начислят пеню. С каждым днем долг будет расти.

Рост суммы долга может привести к неприятным последствиям, например, удержанию средств из зарплаты, наложение ареста на движимое и недвижимое имущество, ограничение выезда за пределы Российской Федерации.

Проверить, есть ли долги, можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или с помощью банковских сервисов.

При уплате всех причитающихся налоговых сумм начисление пени прекращается.

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#налоги #транспорт

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    а почему не работает этот самый личный кабинет, налоговая не хочет прокомментировать? ни звонок в тех поддержку, ни письмо к результату не привели. может быть из этих 300 осталось бы меньше, если бы за тех состоянием своего публичного ресурса следили.

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