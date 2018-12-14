В Благовещенске проходит репетиция международного хоккейного матча

В благовещенском спорткомплексе «Спартак» начался международный турнир по хоккею с участием детских команд России и Китая. На лед вышли хоккеисты 2008-2009 годов рождения. Некоторые из них примут участие в международном матче «Содружество» на льду пограничной реки Амур.

Российский хоккей на турнире представляют «Трансбункер» из Ванино, «Мечта» из Читы, а также амурчане – «Надежда» из поселка Новобурейский и «Форвард» из Благовещенска. Китайскую делегацию представляют четыре команды из Цицикара и Харбина. Согласно формуле турнира, восемь команд разделены на две группы, затем по две сильнейшие команды в каждой группе встретятся в стыковых матчах за выход в финал.

«Интерес к российским соревнованиям со стороны федерации хоккея КНР не случаен: как известно, лидеры двух стран, России и Китая, договорились совместно поддерживать этот вид спорта. Развитие физических способностей детей, пропаганда здорового образа жизни, и укрепление добрососедских отношений – ключевые задачи подобных мероприятий», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В декабрьском турнире играют хоккеисты, которые примут участие в международном матче «Содружество» на льду реки Амур 13 января 2019 года. Основу российской команды составят хоккеисты благовещенского «Форварда».

Международный турнир по хоккею среди детских команд проходит в Благовещенске в четвертый раз. Соревнования проводятся в рамках программы «Добрый лед». Она направлена на поддержку детского ледового спорта, реализуется при участии Федерации хоккея России. Программа началась в конце 2012 года и сейчас действует в Северо-Западном, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах.

Сегодня в Амурской области хоккеем занимаются 2 000 ребят, для них работают пять крытых катков с искусственным льдом в Благовещенске, в Райчихинске, в Новобурейском и Свободном; один крытый каток в Тынде с естественным льдом, сообщает областное правительство.