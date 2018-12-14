В Благовещенске потушили 194 пожара и спасли 18 человек

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В администрации города Благовещенска состоялось совещание по подведению итогов деятельности городского звена областной территориальной подсистемы РСЧС. На территории города в 2018 году произошло 194 пожара. Ущерб превысил 2 миллиона рублей. В пожарах погибли 8 человек, пострадали – 14. Спасены 18 горожан.

В пожароопасный период на территории городского округа было зарегистрировано 4 природных пожара и 80 палов сухой растительности. На базе управления по делам ГОЧС города был создан штаб по борьбе с лесными пожарами. Ежедневно проводились рейды с участием сотрудников полиции, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску и специалистов управления по делам ГОЧС.

Всего проведено 246 патрульных рейдов. На нарушителей правил пожарной безопасности составлен 61 протокол. Было оборудовано 54 перекопа в местах несанкционированных въездов в лесные массивы. Установлены видеокамеры в районе села Плодопитомник, 17 километра Новотроицкого шоссе и села Белогорье. Из городского бюджета на мероприятия по первичным мерам пожарной безопасности было выделено более двух миллионов рублей.

Во время купального сезона оборудовали 7 мест массового отдыха на воде, установили аншлаги, организовали дежурства матросов-спасателей. Спасено за период купального сезона 14 человек, 6 человек утонули, двое из них – дети.

В текущем году по итогу смотра-конкурса на лучшую ЕДДС муниципального образования, ЕДДС города Благовещенска признана лучшей в области. Благодаря работе данной службы было раскрыто 2 уголовных дела, 43 правонарушения.

На совещании по подведению итогов деятельности почётными грамотами и благодарственными письмами были награждены 50 человек — это представители образовательных учреждений, и организации города Благовещенска, коллектив управления по делам ГОЧС.

Мэр города Валентина Калита наградила 3 человек за спасения утопающих. Ими стали Виктор Зайцев и Николай Чумаченко, сотрудники судостроительного завода, которые в начале ноября спасли рыбака на реке Зее. Также наградили Виталия Казюлениса, который в октябре спас пожилую пару в озере в села Садовое.