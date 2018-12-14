Жителей ближайшей к Свободному станции Усть-Пера придется переселять

Жителей станции Усть-Пера – ближайшей к городу Свободный – необходимо переселить из промзоны, считает администрация муниципалитета. Проблема зазвучала около года назад. Живущие вблизи станции граждане забили тревогу. Жизнь возле Транссиба для них была нормой, но с развитием железнодорожного узла и строительством ветки для доставки грузов к большой стройке вышло так, что дома оказались между двух железнодорожных линий.

Теперь территорию не узнать – она стала промышленной зоной и людей необходимо переселять, пишет пресс-служба администрации Свободного. Получив от граждан информацию о сложившейся ситуации, глава города Владимир Константинов вместе со специалистами администрации, представителем Забайкальской железной дороги выехал в Усть-Перу. По итогам поездки Константинов пришел к определенным выводам.

«На территории Свободненского района расположено 8 домов, которые принадлежат городу Свободному, – сказал Владимир Константинов. – В них в среднем около 20 квартир. Дома попали в зону строительства железной дороги для АГПЗ и развития станции Усть-Пера. Жить в них сложно, но дома не признаны ветхими и аварийными, хотя они по внешнему виду являются таковыми. Люди просят помочь в решении вопроса с переселением.Выехал с рабочей группой на место для того, чтобы изучить ситуацию на месте и поставить задачи для работы. Вывод один – перед нами стоит задача людей перевести из промышленной зоны в город. Вижу два варианта решения вопроса – либо мы их переселим за счет программы социально-экономического развития города по признанию домов ветхими и аварийными, либо решим вопрос об оказании помощи в этом вопросе с компаниями, которые разворачивают свою рабочую деятельность в интересах строительства АГПЗ».

По словам Константинова, на следующей неделе будет собрана рабочая группа, которая займется сложившейся ситуацией.

«Не могу прогнозировать, сколько времени займет решение вопроса, но оставлять людей в промзоне никак нельзя!» – отметил глава Свободного.