Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:50 0

Жителей ближайшей к Свободному станции Усть-Пера придется переселять

Жителей ближайшей к Свободному станции Усть-Пера придется переселять
Фото: gzt-sv.ru

Жителей станции Усть-Пера – ближайшей к городу Свободный – необходимо переселить из промзоны, считает администрация муниципалитета. Проблема зазвучала около года назад. Живущие вблизи станции граждане забили тревогу. Жизнь возле Транссиба для них была нормой, но с развитием железнодорожного узла и строительством ветки для доставки грузов к большой стройке вышло так, что дома оказались между двух железнодорожных линий.

Теперь территорию не узнать – она стала промышленной зоной и людей необходимо переселять, пишет пресс-служба администрации Свободного. Получив от граждан информацию о сложившейся ситуации, глава города Владимир Константинов вместе со специалистами администрации, представителем Забайкальской железной дороги выехал в Усть-Перу. По итогам поездки Константинов пришел к определенным выводам.

«На территории Свободненского района расположено 8 домов, которые принадлежат городу Свободному, – сказал Владимир Константинов. – В них в среднем около 20 квартир. Дома попали в зону строительства железной дороги для АГПЗ и развития станции Усть-Пера. Жить в них сложно, но дома не признаны ветхими и аварийными, хотя они по внешнему виду являются таковыми. Люди просят помочь в решении вопроса с переселением.Выехал с рабочей группой на место для того, чтобы изучить ситуацию на месте и поставить задачи для работы. Вывод один – перед нами стоит задача людей перевести из промышленной зоны в город. Вижу два варианта решения вопроса – либо мы их переселим за счет программы социально-экономического развития города по признанию домов ветхими и аварийными, либо решим вопрос об оказании помощи в этом вопросе с компаниями, которые разворачивают свою рабочую деятельность в интересах строительства АГПЗ».

По словам Константинова, на следующей неделе будет собрана рабочая группа, которая займется сложившейся ситуацией.

«Не могу прогнозировать, сколько времени займет решение вопроса, но оставлять людей в промзоне никак нельзя!» – отметил глава Свободного.

Просмотров всего: 805

#жизнь #Свободный

распечатать


Общество 1

С начала года на иностранцев в Свободном составили 145 протоколов за нарушение миграционного законодательства
Общество 2

«Праздник чая», скалолазание и кикбоксинг: выходные в Благовещенске
Общество 2

Минвостокразвития оценило на «хорошо» освоение средств в Свободном
Происшествия 4

В Амурской области прокуратура предостерегла чиновников от покупки дорогих кресел
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь