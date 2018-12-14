Детские футбольные клубы объединят в лигу «Амурец»

Развитием массового детского футбола в Амурской области займется лига «Амурец». Новая организация уже получила свидетельство и после новогодних праздников предложит действующим клубам вступить в нее. Лига также собирается платить педагогам в школах за тренерскую работу.

Об этом сообщили на пресс-конференции, которую организовали руководители областного минспорта и новообразованной лиги.

«Губернатор Амурской области поручил составить план развития детского массового футбола. – рассказал замминистра спорта Амурской области Евгений Лобанов. – Посоветовавшись с общественностью, Амурским футбольным союзом, ветеранами футбола, решили, что необходимо создать детскую футбольную лигу».

Он добавил, что область получила в подарок от Газпрома восемь пришкольных стадионов и семь плоскостных площадок. И, «чтобы эти стадионы не простаивали, на них надо организовать работу».

Детскую футбольную лигу «Амурец» возглавляет Анатолий Кулик – бывший гендиректор профессионального клуба «Амур-2010», который в 2014 году лишился финансирования спонсора и фактически прекратил свое существование.

Он пояснил, что первые шаги лига уже делает: начали раздавать детским командам мячи. По его словам, лига призвана организовать движение детского футбола. В нее предлагают вступить всем действующим детским футбольным клубам.

Как Анатолий Леонидович пояснил на пресс-конференции, ситуация напоминает ему 90-е годы: футбольные клубы – это множество ларьков. Но затем ларьки прекратили существование – появились магазины, затем – супермаркеты, где всё находится под контролем.

«Мы хотим пойти по такому же пути», – добавил руководитель детской лиги. Он также заявил, что лига организует дополнительное обучение футболу в школах Амурской области.

«Учителям школ, кто изъявит желание дополнительно заниматься с детьми – лига будет оплачивать работу. Платить от 7 до 10 тысяч рублей», – рассказал Анатолий Кулик.

Лига также собирается проводить футбольные фестивали: зимние и летние.