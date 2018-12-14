Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:49 0

Детские футбольные клубы объединят в лигу «Амурец»

Детские футбольные клубы объединят в лигу «Амурец»

Развитием массового детского футбола в Амурской области займется лига «Амурец». Новая организация уже получила свидетельство и после новогодних праздников предложит действующим клубам вступить в нее. Лига также собирается платить педагогам в школах за тренерскую работу.

Об этом сообщили на пресс-конференции, которую организовали руководители областного минспорта и новообразованной лиги.

«Губернатор Амурской области поручил составить план развития детского массового футбола. – рассказал замминистра спорта Амурской области Евгений Лобанов. – Посоветовавшись с общественностью, Амурским футбольным союзом, ветеранами футбола, решили, что необходимо создать детскую футбольную лигу».

Он добавил, что область получила в подарок от Газпрома восемь пришкольных стадионов и семь плоскостных площадок. И, «чтобы эти стадионы не простаивали, на них надо организовать работу».

Детскую футбольную лигу «Амурец» возглавляет Анатолий Кулик – бывший гендиректор профессионального клуба «Амур-2010», который в 2014 году лишился финансирования спонсора и фактически прекратил свое существование.

Он пояснил, что первые шаги лига уже делает: начали раздавать детским командам мячи. По его словам, лига призвана организовать движение детского футбола. В нее предлагают вступить всем действующим детским футбольным клубам.

Как Анатолий Леонидович пояснил на пресс-конференции, ситуация напоминает ему 90-е годы: футбольные клубы – это множество ларьков. Но затем ларьки прекратили существование – появились магазины, затем – супермаркеты, где всё находится под контролем.

«Мы хотим пойти по такому же пути», – добавил руководитель детской лиги. Он также заявил, что лига организует дополнительное обучение футболу в школах Амурской области.

«Учителям школ, кто изъявит желание дополнительно заниматься с детьми – лига будет оплачивать работу. Платить от 7 до 10 тысяч рублей», – рассказал Анатолий Кулик.

Лига также собирается проводить футбольные фестивали: зимние и летние.

Просмотров всего: 325

#дети #спорт #футбол

распечатать


Общество

В Благовещенске проходит репетиция международного хоккейного матча

Происшествия 13

В Благовещенске мама ищет 17-летнюю дочь, сбежавшую с парнем
Общество 5

В Амурской области прокуратура выявила нарушения в работе детдомов-интернатов
В России и мире

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева госпитализирована
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь