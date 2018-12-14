Суд продлил содержание под стражей экс-главы областной инспекции Госстройнадзора

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Бывший руководитель инспекции государственного строительного надзора по Амурской области Игорь Красюк останется под стражей до 13 января 2019 года. Решение о продлении меры пресечения принял Благовещенский городской суд.

Как сообщили Амур.инфо в пресс-службе Благовещенского городского суда, при принятии решения было учтено, что Игорь Красюк обвиняется в совершении двух преступлений против государственной власти, одно из которых относится к категории тяжких. Оставаясь на свободе, бывший чиновник может скрыться от органов следствия и суда.

Игоря Красюка задержали в июне 2018 года. Ранее сообщалось, что его подозревают во взяточничестве, а также в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, подозреваемый с января 2012 года по июнь 2018 года, зная, что отдельные строительные организации при строительстве многоквартирных жилых домов в Благовещенске осуществляют свою деятельность без разрешения на строительство и в отсутствие проектной документации, покровительствовал им.

Подозреваемый не выполнял надзорные полномочия, что повлекло существенное нарушение интересов государства в сфере соблюдения градостроительного законодательства, а также безопасности жизни и здоровья граждан.