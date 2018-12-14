С начала года на иностранцев в Свободном составили 145 протоколов за нарушение миграционного законодательства

По её словам, сейчас на территории города на миграционный учёт поставлено 3 080 иностранных граждан — представителей стран СНГ, Турции, Италии, Индии, Филиппин, Нидерландов. Из них жителей города — 174 человека, а прибывших в организации, использующие иностранную рабочую силу, — 2 906 человек.

В настоящее время в гостиницах города проживают 58 иностранных граждан. Наибольшее количество иностранцев (448) размещают Амурский филиал компании China Petroleum Engineering & Construction Corporation CPECC по адресам: улица Загородняя, 44, и улица Михайло-Чесноковская, 3, а также компании Yamata — 2 040 иностранных граждан, проживающих по адресам: улица Большая, 72; улица Кирова, 102; улица Ленина, 172; улица Михайло-Чесноковская, 127; улица Мухина, 43; улица Орджоникидзе, 76 и улица Репина, 8.

Глава города Владимир Константинов напомнил, что все привлечённые на строительство газоперерабатывающего завода люди должны проживать в вахтовых посёлках, а в Свободном должен находиться только инженерно-технический персонал.

Елена Макарова проинформировала, что за нарушение миграционного законодательства привлекаются как иностранные граждане, так и жители Свободного. В этом году было составлено 18 протоколов на граждан Китая, Сербии, Таджикистана и Узбекистана за незаконную трудовую деятельность. 11 протоколов на граждан Китая и КНДР — за несоответствие заявленной цели въезда. Но самые многочисленные нарушения — 116 — допустили граждане Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, которые нарушили сроки обращения за выдачей патента.

Что касается свободненцев, то это в основном нарушения, которые квалифицируются по части 4 статьи 18.8 КоАП РФ «Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного законодательства». В 2018 году были возбуждены уголовные дела за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Начальнику миграционного отдела члены координационного совета задали интересующие вопросы. Выяснилось, что много нарушений выявляется в оформлении документов для мигрантов организациями, задействованными на строительстве Амурского ГПЗ. Это служит основным препятствием в выдаче патентов, из-за чего въехавший на территорию города иностранец не может приступить к работе. Больше всего нареканий в этом плане к компании Yamata. Здесь ошибки в основном допускаются при оформлении медицинских документов, сотрудники этой компании проходят медкомиссию в Благовещенске. Зачастую в документах неверно пишут фамилии и имена. Решить вопрос о безошибочном заполнении документов представители компаний обещали главе региона ещё в ноябре на очередном заседании совета безопасности, но по факту, как показало время, обещания не выполняются.

Владимир Константинов обратился к Елене Макаровой с просьбой передать сведения о свободненцах, на которых были составлены протоколы за сдачу в наём жилья иностранным гражданам. За данную деятельность они должны быть наказаны, в том числе и налоговой инспекцией.

По действующему российскому законодательству арендатор обязан зарегистрироваться на время своего проживания на той площади, которую снимает. При незаконной аренде этого не происходит. Это является двойным нарушением закона (со стороны арендодателя и арендатора, который не произвёл эту регистрацию), если квартиросъёмщик является резидентом. А если же жилплощадь временно занимает иностранец, то это только усугубляет ситуацию.

Содокладчиком по теме проживания мигрантов на территории города выступил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Игорь Зубарь.

«В июне 2018 года под руководством прокурора Амурской области прошло межведомственное оперативное совещание временной рабочей группы по координации деятельности правоохранительных органов государственной власти и местного самоуправления, юридических лиц по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям на территории города Свободного и Свободненского района, на котором ставился вопрос организации взаимодействия с подрядными и субподрядными организациями, задействованными в строительстве АГПЗ, — доложил Игорь Зубарь. — Также в целях взаимодействия с этими организациями 11 июля было проведено совещание в АО "НИПИГАЗпереработка", на котором одним из важных вопросов была пожарная безопасность в местах размещения и проживания работников. По результатам этого совещания компаниям было необходимо провести аудит соответствия мест проживания работников требованиям пожарной безопасности, исключить случаи размещения людей в опасных помещениях и обеспечить дублирование сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны».

В настоящее время сигнальной связью о возникновении пожара обеспечено четыре объекта, в которых массово проживают сотрудники строительной компании Yamata. Это общежития по адресам: улица Ленина, 172; Большая, 72; Михайло-Чесноковская, 127, и Орждоникидзе, 76.

Также в конце октября по инициативе сотрудников Роспотребнадзора было проведено комиссионное обследование муниципальной собственности, используемой для проживания иностранных граждан на предмет соответствия требованиям безопасности в том числе и пожарной. Материалы с выявленными нарушениями были направлены в администрацию и прокуратуру города.