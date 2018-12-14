После выписки из областной больницы у амурчанина диагностировали перелом позвоночника

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась амурчанка Надежда – дочь инструктора одной из благовещенских автошкол Александра Монастырского. Мужчина пострадал в ДТП, которое произошло в областном центре 21 сентября 2017 года. Сначала ему поставили диагноз «ушиб грудной клетки», пролечили и выписали домой. Однако позже диагностировали перелом позвоночника. Сейчас пострадавший не может ходить. Он обратился в суд.

21 сентября 2017 года Александр вместе с учеником автошколы находился в Hyundai Solaris, когда в легковушку на скорости врезался маршрутный автобус. Тогда сообщалось, что у инструктора было подозрение на травму спины.

«После аварии его повезли в Амурскую областную клиническую больницу. Там сделали рентгенограмму и компьютерную томографию. Неделю он пролежал в областной больнице, и с сильными болями его отправили домой с диагнозом "ушиб грудной клетки". Из машины такси он самостоятельно тяжело выходил, настолько сильно это все было. Потом начала ухудшаться чувствительность нижних конечностей. В результате вообще парализовало нижнюю часть. Диагностировали, уже когда на скорой отвезли, перелом (позвоночника – Прим. ред.). Нам в областной больнице давали ответ, что собрали консилиум врачей и повторно пересмотрели наши данные от 21 сентября», – рассказала Надежда.

Информация подтверждается медицинской документацией, копии которой имеются в распоряжении ИА «Амур.инфо». Александр был госпитализирован 21 сентября 2017 года. Дата выписки – 29 сентября 2017 года. Клинический диагноз: «ушиб грудной клетки».

В выписке сообщается, что пациент «поступил с клинико-рентгенологической картиной ушиба грудной клетки. (…) болевой синдром в грудном отделе сохраняется за счет болезни Бехтерева. Выписывается в удовлетворительном состоянии. Рекомендовано наблюдение и лечение у ревматолога по месту жительства».

В протоколе заседания врачебной комиссии от 5 октября 2017 года также сообщается о диагнозе «ушиб грудной клетки». Тот же диагноз стоит в протоколе осмотра врача общей практики поликлиники от 13 октября 2017 года.

«15 октября по причине значительного ухудшения состояния здоровья, сильно выраженного болевого синдрома, в связи с появлением онемения при движениях и резкой слабости в нижних конечностях, болей в грудной клетке, судорог был госпитализирован скорой помощью в городскую больницу. В которой пациент находился на лечении с 15 октября по 19 октября», – сказано в исковом заявлении.

Врачи Благовещенской горбольницы заподозрили перелом позвоночника. Подозрения подтвердились. Как следует из медицинской документации, заключительный клинический диагноз: «закрытый оскольчатый перелом тела левой половины дуги Th6 позвонка, перелом поперечного отростка Th7 позвонка и заднего отрезка VII ребра справа, перелом обызвестленной передней продольной связки Th6-Th7 сегмента, посттравматический ретролистез Th6 позвонка, посттравматическая миелопатия, нарушение функции тазовых органов по центральному типу».

Автоинструктора прооперировали в одной из клиник Новосибирска. Диагноз заключительный, основной: «травматическая болезнь спинного мозга, поздний период».

«Истец был вынужден (…) в период с 29.09.2017 года по 15.10.2017 года самостоятельно передвигаться на ногах с невыносимыми болями на амбулаторные приемы в ГБУЗ АО "Городская поликлиника № 2". Это привело к последовательному системному ухудшению состояния здоровья истца, поскольку в результате его посильного передвижения столь длительное время на ногах с переломами грудного позвонка произошло смещение переломанных позвонков, которые в свою очередь защемили спинной нерв, в связи с чем началось онемение нижних конечностей, судороги и непроизвольные подергивания нижних конечностей, позднее в ногах вообще пропала чувствительность, возник парапарез нижних конечностей», – сказано в исковом заявлении, которое поступило от пострадавшего в Благовещенский городской суд.

По словам дочери автоинструктора, сейчас у Александра период реабилитации. Ему пока нельзя ходить. «Если бы вовремя все это диагностировали, естественно, можно было бы избежать таких тяжелых последствий», – полагает Надежда.

Семья в Благовещенском городском суде просит взыскать с медиков в общей сложности больше 5 миллионов рублей. Ближайшее заседание по делу назначено на 24 декабря.

«Последствия от травм могут быть действительно различными по тяжести. Пациенту была оказана высокотехнологичная помощь. Установление факта наличия врачебной ошибки в действиях медработников относится к компетенции следственных органов и суда», – прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.