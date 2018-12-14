В амурском поселке Уруша построили 27-квартирный дом

В пятницу, 14 декабря, в поселке Уруша Амурской области сдали в эксплуатацию 27-квартирный дом для работников локомотивных бригад Забайкальской железной дороги. В скором времени ожидается сдача еще двух домов на других станциях.

Трехэтажный дом построен в рамках реализации инвестиционной программы РЖД по развитию Восточного полигона. Строительные работы велись с середины 2016 года. Во всех квартирах выполнена внутренняя отделка, установлена сантехника.

В ближайшее время на Забайкальской железной дороге запланирована сдача в эксплуатацию двух двухквартирных жилых домов на станциях Ксеньевская и Сбега в Забайкальском крае.

В рамках формирования специализированного жилищного фонда ОАО «РЖД» на полигоне железной дороги в 2018 году начато строительство жилья на станциях Карымская и Могоча в Забайкальском крае, Ерофее Павловиче и Сковородине в Амурской области – четырех 27-квартирных жилых домов. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2019- 2020 годах, сообщает пресс-служба ЗабЖД.