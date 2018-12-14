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сегодня, 15:15 0

Днем около 13...15 градусов ниже нуля: прогноз погоды в Приамурье на 15 декабря

Днем около 13...15 градусов ниже нуля: прогноз погоды в Приамурье на 15 декабря
Фото: www.instagram.com/help_animals_blg/

В Амурской области 15 декабря по северу будет облачно с прояснением, в отдельных районах ожидается слабый снег, по югу без осадков. Ветер разгонится до 2-7 метров в секунду.

Температура ночью в северных районах составит минус 35…40, местами по северо-западу будет минус 25…30, на юге термометры покажут минус 30…35, местами будет около минус 25. Днем на севере термометры покажут 17…22 градуса ниже нуля, в отдельных районах – 30 градусов мороза, на юге днем – минус 13…18.

В Благовещенске ночью малооблачно, днём переменно, без осадков. Ветер подует с запада, юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 22…24, днем – минус 13…15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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