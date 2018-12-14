В Приамурье объявлен в розыск подозреваемый в преступлении

В Амурской области полицейские разыскивают мужчину, которого подозревают в преступлении. По версии правоохранителей, он завладел чужой банковской картой и пытался снять с нее деньги.

13 декабря в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный, используя банковскую карту жителя Белогорска, утерянную в начале декабря, пытается снять со счета деньги – на общую сумму более 30 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Амур28.инфо» со ссылкой на белогорскую полицию. Информацию ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В преступлении подозревается мужчина на вид 25-30 лет, среднего телосложения, славянской внешности. На момент совершения хищения был одет в шапку черного цвета с мелкой белой полоской по окружности, пуховик, темные джинсы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 02 (с мобильного 102), 8-924-580-57-75, 8-924-146-20-20. Анонимность гарантируется.