Мужчина забил гвоздь себе в голову и выжил

В американском городе Дерби, штат Канзас, мужчина случайно забил гвоздь в свою голову. Он упал с лестницы и нажал на крючок гвоздезабивного пистолета.

Пострадавший упал с лестницы во время ремонта дома. При падении он нажал спусковой крючок гвоздезабивного пистолета, который ударил его по голове. В результате в заднюю часть его головы вошел гвоздь.

После происшествия мужчина самостоятельно отправился за помощью. Он отыскал полицейских, которые как раз приехали на место аварии, произошедшей неподалеку, и рассказал им, что случилось. Стражи порядка немедленно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

В 2017 году сообщалось, что в США к врачам обратился мужчина, который случайно забил гвоздь себе в сердце. Не смутившись, он сел в машину и сам доехал до ближайшей больницы, сообщает «Рамблер.Новости».