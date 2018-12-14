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сегодня, 15:02 0

Мужчина забил гвоздь себе в голову и выжил

Мужчина забил гвоздь себе в голову и выжил
Фото: амур.инфо

В американском городе Дерби, штат Канзас, мужчина случайно забил гвоздь в свою голову. Он упал с лестницы и нажал на крючок гвоздезабивного пистолета.

Пострадавший упал с лестницы во время ремонта дома. При падении он нажал спусковой крючок гвоздезабивного пистолета, который ударил его по голове. В результате в заднюю часть его головы вошел гвоздь.

После происшествия мужчина самостоятельно отправился за помощью. Он отыскал полицейских, которые как раз приехали на место аварии, произошедшей неподалеку, и рассказал им, что случилось. Стражи порядка немедленно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

В 2017 году сообщалось, что в США к врачам обратился мужчина, который случайно забил гвоздь себе в сердце. Не смутившись, он сел в машину и сам доехал до ближайшей больницы, сообщает «Рамблер.Новости».

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