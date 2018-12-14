Два грузовика и кроссовер столкнулись в Белогорском районе (видео)
14 декабря в Белогорском районе произошло столкновение трех машин. ДТП случилось около 12:00 на 8-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску».
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, участниками аварии стали грузовые автомобили Isuzu Elf, Mitsubishi Canter и кроссовер SsangYong Actyon. По предварительным данным, травмированы три человека.
Сейчас полицейские устанавливают подробности и обстоятельства ДТП.
Кадры, видео: instagram.com/dpskontrol_28rus, instagram.com/dtp_belogorsk
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