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14декабря
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сегодня, 14:39 0

Благовещенец продал чужой автомобиль почти в пять раз дешевле

Благовещенец продал чужой автомобиль почти в пять раз дешевле
Фото: kenyacarbazaar.com

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра Приамурья. Он продал чужой автомобиль, переданный ему во временное пользование.

Испытывая материальные трудности, молодой человек продал чужой Toyota Vitz стоимостью 145 000 рублей всего за 30 000 рублей. Следователи квалифицировали этот поступок как совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину».

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, стали не только полное признание вины и раскаяние, а также молодой возраст и наличие на иждивении малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

В ходе предварительного следствия потерпевший заявил гражданский иск на сумму 145 000 рублей. Потому что пользоваться машиной теперь нельзя. В конструкцию «витца» были внесены изменения – изменена маркировка кузова. К тому же машина не состоит на учете в ГИБДД.

Поэтому суд решил передать машину в управление ГИБДД по Амурской области для решения вопроса о ее дальнейшей судьбе. А подсудимый признан виновным и получил условное наказание с испытательным сроком на два года. Если за это время он вновь окажется в суде, то ему грозит реальный срок. Человеку, лишившемуся автомобиля, осужденный должен вернуть деньги – 145 000 рублей.

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#закон #происшествия #суды #транспорт

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