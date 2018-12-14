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Названы самые комментируемые блогеры России

Названы самые комментируемые блогеры России
Фото: амур.инфо

Российское исследовательское агентство блогеров назвало самых комментируемых блогеров Ютуба и Инстаграма. Исследование опубликовано на сайте компании.

В первую очередь аналитики подсчитали общее количество комментариев в период с 1 января по 1 декабря 2018 года. Первое место занял техноблогер Wylsacom с 6 890 234 комментариями. По мнению экспертов, причины высокой активности аудитории – частый выход роликов и розыгрыши, для которых надо именно оставить комментарий. На втором месте оказалась Саша Чистова с 5 761 888, на третьем – Катя Клэп с 4 817 751 комментарием.

Фото: скриншот с сайта riabloggers.ru

Также исследователи подсчитали среднее количество комментариев на пост. Лидером стала Марьяна Ро с 40 067 комментариями, на втором месте оказался канал вДудь с 34 819 комментариями, а замкнула тройку Немагия (основной канал) с 34 459 комментариями. Из первой тройки регулярно постит видео только Юрий Дудь (35 за год), Марьяна Ро выложила 13 роликов и Немагия 2 ролика соответственно за тот же период.

По итогам исследования выяснилось, что Ютуб остался площадкой, где пользователи активнее всего комментируют посты блогеров. Количество комментариев – важный показатель для продажи рекламы, от которого вместе с просмотрами зависит стоимость продвижения продукта.

Самым задизлайканным видео на YouTube стал ролик YouTube Rewind, собравший 10 миллионов дизлайков и обогнавший по этому показателю клип Джастина Бибера Baby, сообщает Life.ru.

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#шоу-бизнес #юмор

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