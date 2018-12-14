«Праздник чая», скалолазание и кикбоксинг: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске проведут «Праздник чая» и два интерактивных мероприятия: «Мозаичных дел мастера» и «Рождество Христово. Ангел прилетел». Кроме того, в городе состоятся соревнования по кибоксингу, скалолазанию и художественной гимнастике. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в выходные дни.

Суббота, 15 декабря

В ДК Профсоюзов состоится турнир по танцевальному спорту «Зимний калейдоскоп–2018». Победителей определят среди 150 амурских танцоров. Начало в 11:00.

Дом ремесел в 10:00 приглашает на мастер-класс в технике бисероплетение. В 10:30 и 11:00 проведут мастер-класс по керамике и мастер-класс по народной кукле. В 12:00 состоится мастер-класс по карвингу. Карвинг – древнейшее искусство художественной резки по овощам и фруктам. Необходима предварительная запись.

В 12:00 всех желающих приглашают на «Праздник чая» в музее «Дом Саяпина» по адресу: Амурская, 216. Гостей ждут демонстрация сортов чая, знакомство с традициями русского чаепития, игры, викторины. Также всех угостят чаем из самовара с бубликами и баранками. Участие по предварительным заявкам.

В 14:00 в музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова (ул. Пионерская, 14) проведут интерактивное мероприятие «Мозаичных дел мастера». Участникам откроют секреты мастерства амурских авторов, чьи мозаики украшают здания Благовещенска. Также можно будет увидеть фотографии наиболее известных мозаик города, поучаствовать в викторине и предложить свои сюжеты мозаичных картин. В завершение один из мастеров расскажет о создании мозаик, которыми по замыслу будет украшена новая церковь в благовещенском микрорайоне.

В 17:00 в ГДК состоится премьера трагикомедии по пьесе «Танец семи покрывал». Ее представит народный молодежный театр имени Васильевых.

В 18:00 пройдет кубок города Благовещенска по кикбоксингу. Спортсмены из Благовещенска, Шимановска, Тынды и Белогорска будут бороться за призовые места. Всего в соревнованиях примут участие около 70 спортсменов. Место проведения: стадион «Юность».

Театр драмы в 18:00 покажет спектакль «Счастливые люди».

Воскресенье, 16 декабря

Дом ремесел в 10:30 проведет мастер-класс по живописи, а в 14:00 – мастер-класс по керамике. Необходима предварительная запись.

Музей-мастерская народного художника России Тихомирова приглашает детей с родителями на интерактивное мероприятие «Рождество Христово. Ангел прилетел», которое пройдёт 16 декабря в 14:00 (ул. Пионерская, 14). Участники увидят работы Тихомирова с символами Рождества. Мультипликационный фильм «Рождество Христово» познакомит с историей одного из главных христианских праздников. Коллекция рождественских открыток из фондов областного музея расскажет о традициях празднования Рождества в конце 19 – начале 20 века. Каждый посетитель сможет своими руками изготовить рождественскую открытку.

Также в городе пройдут соревнования по художественной гимнастике «Новогоднее конфетти» на приз Деда Мороза и Снегурочки. Победителей соревнований определят не только в 14 возрастных группах, но и в следующих номинациях: Мисс «Грация», «За волю к победе», «Спортивный характер», «Олимпийская надежда», приз «Зрительских симпатий», Мисс «Экспрессия», «Приз Деда Мороза». Парад открытия соревнований пройдет 16 декабря в 14:00. Место проведения: МОУ СОК «Юность».

Театр драмы в 18:00 покажет концертную программу с выступлением джазового оркестра.

Суббота и воскресенье, 15 и 16 декабря

На этих выходных определят лучших по скалолазанию в открытом первенстве Благовещенска. Соревнования по боулдерингу проводятся в формате скалолазного фестиваля, участникам предлагается 10 трасс различной категории сложности, все трассы открытые. Время открытия: 15:00. Место проведения: школа № 15.