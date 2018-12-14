Устав Тынды изменен: получение «золотых парашютов» сделают невозможным

В городской думе Тынды депутаты приняли изменения в устав города, которые ограничат выплаты экс-мэру и экс-председателю гордумы из городского бюджета. Речь идет о «золотых парашютах». В четверг, 13 декабря, на заседании думы за внесение изменений проголосовали 14 депутатов из 16-ти присутствовавших.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в уставе Тынды указано, что мэр города, председатель и зампред городской думы имеют право получать ежемесячную доплату к пенсии из городского бюджета – 75 % от размера их зарплаты. Два года назад – в декабре 2016 года – проходили городские публичные слушания, на которых 211 из 292 участников высказались против существования «золотых парашютов».

Действующий мэр Тынды Марина Михайлова на тот момент была инициатором отмены «золотых парашютов». Выиграв выборы, новый мэр продолжила эту политику. В конце ноября депутаты гордумы приостановили действие пожизненных выплат. В ответ на это претенденты на получение обратились в суд.

В четверг, 13 декабря, состоялось заседание городской думы, на котором удалось внести изменения в устав.

«Полностью отменить законодательно эти выплаты невозможно, – пояснила мэр Тынды Марина Михайлова. – Федеральный и областной законы дают такое право выборным должностным лицам. Но порядок и условия этих выплат определяются на местах. Поэтому в уставе теперь прописано, что порядок и условия дополнительного пенсионного обеспечения выборным должностным лицам определяется нормативно-правовым актом думы».

За изменения проголосовали 14 депутатов из 16 присутствующих – коммунисты и либерал-демократы. Два представителя «Единой России» воздержались.

Акта гордумы, который станет регулировать «золотые парашюты», еще не существует. Сначала необходимо, чтобы новая редакция устава города вступила в силу.

«После этого будет приниматься новый документ по выплатам, – пояснила Марина Валентиновна. – Мы уже согласовали с депутатами, что раз мы не можем вообще отменить "золотые парашюты", тогда мы составим такие условия, что их просто будет невозможно получить. Например, для их получения необходимо отработать более трех сроков. В общем, сейчас мы ищем самое невозможное условие».