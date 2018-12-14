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Мужчина вез из Свободного в Благовещенск два килограмма наркотиков

Мужчина вез из Свободного в Благовещенск два килограмма наркотиков
Фото: 28.мвд.рф

Житель Приамурья стал фигурантом уголовного дела. Его поймали на перевозке в автобусе наркотиков.

Полицейским поступила информация о том, что молодой человек, направляющийся из Свободного в Благовещенск на рейсовом автобусе, может иметь при себе наркотики. При проверке данное сообщение подтвердилось.

На автобусной остановке в районе Новотроицкого шоссе мужчина попросил водителя автобуса остановиться. Выйдя из транспорта, амурчанин увидел полицейских, выбросил имеющуюся при нем сумку и попытался скрыться. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

В сумке оперативники обнаружили три банки с веществом темного цвета. В ходе исследования было установлено, что это вещество является гашишным маслом весом более 2 килограммов.

Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ. Как пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области, мужчина помещен в изолятор временного содержания. Задержанного проверяют на причастность к сбыту наркотиков.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    совсем немного не довез))

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