В Магдагачинском районе мужчина погиб после наезда автомобиля

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, произошедшего в Магдагачинском районе. В аварии погиб мужчина после того, как на него наехал автомобиль.

Это случилось 13 декабря в 07:30 в 30 километрах от села Тыгда. Автомобиль, за рулем которого находился водитель 1977 года рождения, допустил наезд на мужчину 1970 года рождения. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).