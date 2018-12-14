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сегодня, 13:01 0

В Магдагачинском районе мужчина погиб после наезда автомобиля

В Магдагачинском районе мужчина погиб после наезда автомобиля
Фото: TVC.ru / Андрей Гуцков

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, произошедшего в Магдагачинском районе. В аварии погиб мужчина после того, как на него наехал автомобиль.

Это случилось 13 декабря в 07:30 в 30 километрах от села Тыгда. Автомобиль, за рулем которого находился водитель 1977 года рождения, допустил наезд на мужчину 1970 года рождения. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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#ДТП #происшествия #транспорт

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