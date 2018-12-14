В Благовещенске мама ищет 17-летнюю дочь, сбежавшую с парнем

Жительница Благовещенска просит помочь найти дочь. 17-летняя девушка сбежала из дома в субботу, 8 декабря, и не отвечает на звонки мамы. Женщина очень переживает за ребенка.

«Она ушла со своим парнем, на звонки не отвечает, я очень переживаю – где она, что с ней», – рассказывает Елена.

Виктории 17 лет. «Рост 176 сантиметров, прямые светлые волосы длиной ниже плеч, голубые глаза. Одета в бежевый пуховик, шарф-хомут бежевого цвета, черные замшевые сапожки и джинсы. Носит сережки – серебряные бабочки с прозрачным фианитом. Особые приметы – иногда, когда волнуется, может заикаться, а еще у нее один передний зубик заметно отличается от других», – перечисляет мама.

По словам женщины, парень, с которым ушла из дома девушка, не очень благополучный, состоит на учете в полиции. Его приметы: высокий – около 180 сантиметров, короткие волосы ежиком, глаза карие, носит черный пуховик и черную шапку-ушанку.

Елена обратилась в полицию с просьбой найти дочь. Все, кто видел Викторию, могут сообщить об этом в полицию или Елене по номеру: +7-909-885-00-39.