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В Благовещенске мама ищет 17-летнюю дочь, сбежавшую с парнем

В Благовещенске мама ищет 17-летнюю дочь, сбежавшую с парнем

Жительница Благовещенска просит помочь найти дочь. 17-летняя девушка сбежала из дома в субботу, 8 декабря, и не отвечает на звонки мамы. Женщина очень переживает за ребенка.

«Она ушла со своим парнем, на звонки не отвечает, я очень переживаю – где она, что с ней», – рассказывает Елена.

Виктории 17 лет. «Рост 176 сантиметров, прямые светлые волосы длиной ниже плеч, голубые глаза. Одета в бежевый пуховик, шарф-хомут бежевого цвета, черные замшевые сапожки и джинсы. Носит сережки – серебряные бабочки с прозрачным фианитом. Особые приметы – иногда, когда волнуется, может заикаться, а еще у нее один передний зубик заметно отличается от других», – перечисляет мама.

По словам женщины, парень, с которым ушла из дома девушка, не очень благополучный, состоит на учете в полиции. Его приметы: высокий – около 180 сантиметров, короткие волосы ежиком, глаза карие, носит черный пуховик и черную шапку-ушанку.

Елена обратилась в полицию с просьбой найти дочь. Все, кто видел Викторию, могут сообщить об этом в полицию или Елене по номеру: +7-909-885-00-39.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    надеюсь парень знает все статьи УК на эту тему

  • insta

    insta
    3 часа назад

    любовь, любовь...

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    2 часа назад

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    2 часа назад

    какие статьи ? старше 16 лет согласие и полетели )

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    Комментарии выше стандартны...но улыбают до сих пор)))

    Лиж бы этот начинающий уголовник только о любви думал....)))

  • Мира

    Мира
    49 минут назад

    Боже, дай терпения маме и мозгов дочери!

  • Tуман

    Tуман
    46 минут назад

    Было время и со мной девчонки убегали.

    Сейчас ходят толстыми тётками с внуками.

  • Remov

    Remov
    35 минут назад

    Девочки любят плохих парней

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    33 минуты назад

    терпения родителям!

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