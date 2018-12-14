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Андрей Конюшок: из-за переноса столицы ДФО многие потеряют работу

Андрей Конюшок: из-за переноса столицы ДФО многие потеряют работу

Перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток обсудили в «Простых вопросах». Гостем программы стал председатель Амурского научного центра ДВО РАН Андрей Конюшок. По словам эксперта, перенос столицы вписывается в концепцию «поворота на восток». Среди проблемных моментов – потеря рабочих мест в Хабаровске и транспортная доступность.

«Не секрет, что сегодня в основном инвестиции и партнеры у нас в Западной Европе все-таки. Но, поскольку мир меняется, там происходят процессы не всегда позитивные по отношению к нам, нам нужен Дальний Восток. Владивосток сегодня для этого гораздо лучше, чем 50-80 лет назад», – пояснил Андрей Конюшок.

Развивать Владивосток как город-порт, как окно в Азию, не делая его официальной столицей Дальнего Востока, по мнению эксперта, мешает специфика структуры власти.

«Там, где начальник, там – развитие. Допустим, в Канаде, США или Европе столицами стран или регионов являются маленькие города. Это выгодно экономически. Меньше город – меньше стоимость инфраструктуры, меньше зарплата обслуживающего персонала. У нас наоборот – деньги, финансы, ресурсы идут туда, где власть, 80 % финансового капитала в Москве. Это же о чем-то говорит, поэтому, конечно, если говорить о развитии всего Дальнего Востока, то, наверное, Владивосток. То есть Владивосток в этом плане на лучших позициях по сравнению с другими городами», – объяснил эксперт.

Причины, связанные с повторными выборами в Приморском крае, Андрей Конюшок назвал «слишком мелочным, чтобы ставить на них».

«Все-таки губернатор приходит на свой срок. Там сколько, пять, шесть лет. Потом его могут переизбрать. А столица – это ведь навсегда. Тем более серьезная инфраструктура строится не меньше семи лет. Потом, рассматривать месть в качестве причины, политическую месть...

Так совпало, но это не самое главное. На мой взгляд, у меня всегда вызывала много вопросов существовавшая власть в Хабаровском крае. Губернатор Ишаев слишком долго был руководителем края, и он не занимался развитием промышленности и особенно малого бизнеса. Он не давал развиваться городу. И смотрите, даже пять, семь, восемь лет назад статистику, где наиболее развит был малый бизнес, – это Сахалин и Амурская область. Почему? Потому что у нас губернаторы менялись каждые два-три года», – добавил Андрей Алексеевич.

В Хабаровске располагаются основные представительства федеральных структур: прокуратура, полпредство, Минвостокразвития. По словам полпреда Юрия Трутнева, переезд аппарата полномочного представительства президента на Дальнем Востоке из Хабаровска во Владивосток предстоит осуществить в течение года. По мнению Андрея Конюшка, «это самое плохое в идее переноса столицы».

«Потому что это потеря многих рабочих мест в этих организациях. Люди останутся без работы. И плюс руководству этих департаментов, управлений придется переезжать, перевозить семью, перевозить детей», – пояснил эксперт.

Еще один проблемный вопрос – транспортная доступность. Прямого поезда во Владивосток из Благовещенска нет. Андрей Конюшок назвал возможные аргументы в пользу переноса столицы ДФО во Владивосток.

«Это территория, которая имеет замечательный экспортный ресурс, и это нужно развивать под контролем государства, увеличивать по возможности и заниматься экспортом. Все прибрежные города во многих странах развиваются. Вы знаете, сегодня количество городов-миллионников на побережьях морей и океанов, особенно в Азии, уже растет в геометрической прогрессии.

В течение последних 25 лет российского капитализма Владивосток не особенно-то и развивался, даже в отличие от Хабаровска. То есть Ишаев притягивал федеральные деньги, и мы знаем, что, по крайней мере, по центральным улицам в Хабаровске много чего понастроили, чего нельзя сказать о Владивостоке», – подчеркнул Андрей Алексеевич.

13 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в перечень федеральных округов». Согласно документу, центр Дальневосточного федерального округа перенесен во Владивосток.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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    3 часа назад

    Андрей Алексеевич не упомянул некоторый толчок для Владика, когда осваивали деньги на саммит.А он сопоставим с успехами Хабаровска...

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    "А столица – это ведь навсегда", а как же Хабаровск, навсегда? .

  • Амдор

    Амдор
    2 часа назад

    В течение последних 25 лет российского капитализма Владивосток не особенно-то и развивался, даже в отличие от Хабаровска.////по крайней мере, по центральным улицам в Хабаровске много чего понастроили, чего нельзя сказать о Владивостоке»

    У него всё в порядке с головой??? Что там построили в Хабаровске на центральных улицах??? От смеха чуть со стула не упал. То что построили во Владивостоке за эти годы, мосты 2шт. ДВФУ, океанариум на Русском острове, дороги, развязки и это далеко не всё, Хабаровску и не снилось. Этот человек вообще не знает о чём говорит.

  • Амдор

    Амдор
    2 часа назад

    И конечно столица-это ведь навсегда!Да-да,это могут подтвердить жители Хабаровска! О боже,что несёт этот человек!

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад



    Андрей Конюшок: ...у меня всегда вызывала много вопросов существовавшая власть (в Хабаровском крае. Губернатор Ишаев) слишком долго был руководителем (края), и он не занимался развитием промышленности и особенно малого бизнеса. Он не давал развиваться (городу). И смотрите, даже пять, семь, восемь лет ...



    Конюшок довольно прозрачно намекает на "существующую власть...слишком долго был руководителем... и не давал развиваться ..." Ну что тут скажешь, система...

  • 55

    55
    1 час назад

    С таким мнением надо столицу России в Хабаровск перенести, ну а с Владивостоком уже все решено.

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    1 час назад

    Очередной пиар, очередная трата денег. В обозримом - Кожзам царек Дальнего Востока. А то что денег потратят кучу - это пустяки. Денег много - вы держитесь... Еще не то будет.

  • butterfly effect

    butterfly effect
    1 час назад

    Прямого поезда из Благовещенска во Владивосток нет??? О чём говорит этот человек.

  • 5amur

    5amur
    37 минут назад

    Пенсионный срок увеличили по причине отсутствия денег, но на перенос столицы нашлись

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    20 минут назад

    господя! Да ничего не изменится ни в лучшую ни в худшую сторону....

  • Ордос

    Ордос
    12 минут назад

    Хабаровский край достался коммунистам,Приморье правительство не хочет терять,готовы тратить огромные деньги

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