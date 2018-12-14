В Амурской области прокуратура выявила нарушения в работе детдомов-интернатов

Прокуратура Амурской области проверила учреждения, где живут дети, у которых нет семьи. Проверка выявила нарушения в работе каждого из трех учреждений, которых она коснулась. В частности, не все дети-инвалиды оказались обеспечены техническими средствами реабилитации.

В Малиновском доме-интернате для умственно отсталых детей нет планов развития жизнеустройства, не обеспечен надлежащий контроль со стороны органа опеки и попечительства за условиями жизни несовершеннолетних подопечных, не организовано соблюдение прав детей их законным представителем – Малиновским домом-интернатом.

Несмотря на то, что в течение 2018 года администрация учреждения и министерство социальной защиты населения Амурской области не раз обращались в амурское региональное отделение Фонда социального страхования, воспитанники Малиновки не обеспечены в полном объеме современными техническими средствами реабилитации и средствами, облегчающими самообслуживание. На момент проверки доля обеспеченности воспитанников памперсами в зависимости от размера в среднем составляет 78 %, креслами-колясками – 86 %, тростью – только 50 %. Прокуратура намерена отдельно проверить факт нехватки технических средств реабилитации.

В Новобурейской коррекционной школе-интернате № 5 установлено четыре случая, когда администрация не сообщала в полицию об обнаруженных у детей телесных повреждениях. По информации прокуратуры, нарушения были в период 2017 и 2018 годов. Кроме того, администрация учреждения не проводила превентивную работу по предупреждению травматизма среди детей.

По итогам проверки прокуратура Бурейского района внесла пять представлений. Их получили глава администрации Бурейского района, коррекционная школа-интернат № 5, Малиновский дом-интернат, Бурейская больница и районный отдел полиции.

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Амурской области «Дом ребенка специализированный» прокуратура Благовещенска установила, что должностные лица не направили информацию об окончании срока пребывания детей в учреждении в орган опеки и попечительства соответствующего муниципального образования для решения вопроса об их дальнейшем жизнеустройстве. Это признано нарушением пункта 14 постановления правительства РФ «О деятельности организаций для детей-сирот». Руководителю ГБУЗ вынесено представление, которое находится на рассмотрении.

«Прокуратура примет дополнительный комплекс организационно-практических мер по повышению эффективности работы правительства области, органов прокуратуры по защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях», – сообщает ведомство.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о многочисленных нарушениях в амурских детдомах. После этого в регионе начались проверки. Итоги работы проверяющих в социальных учреждениях Приамурья с детским омбудсменом обсудил губернатор Амурской области Василий Орлов.