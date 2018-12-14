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Спасший людей из озера в Садовом Виталий Казюленис получил награду

Спасший людей из озера в Садовом Виталий Казюленис получил награду
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

13 декабря в администрации Благовещенска состоялось заседание, на котором наградили Виталия Казюлениса. Мужчина 19 октября спас в селе Садовом двух пожилых людей, чей автомобиль съехал в озеро.

Виталию вручили благодарность мэра Благовещенска Валентины Калиты. Кроме того, в ближайшее время его должны наградить в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

В этот же день благодарность мэра получили два рабочих судостроительного завода имени Октябрьской революции – Виктор Зайцев и Николай Чумаченко. Они спасли рыбака на зимней рыбалке. Мужчина тонул, Виктор и Николай кинулись в воду и вытащили его на берег.

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