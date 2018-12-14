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сегодня, 11:27 11

Главврача горбольницы до сих пор не ознакомили с решением об увольнении

Главврача горбольницы до сих пор не ознакомили с решением об увольнении
Фото: www.amur.info

Главный врач Благовещенской горбольницы прокомментировал Амур.инфо информацию о смене руководства в учреждении. Он пояснил, что ни от кого не скрывается, с документами об увольнении его никто не знакомил.

В Благовещенской горбольнице корреспонденту Амур.инфо сказали, что приказ об увольнении Петрухина в учреждение не поступал.

13 декабря радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на губернатора Амурской области сообщила, что решение о замене главврача принято. «Это решение назревало достаточно давно. На сегодняшний день мы приняли его», – пояснил журналистам радиостанции глава региона. Также Василий Орлов сказал, что главврач Благовещенской горбольницы скрывается. Исполняющим обязанности главного врача был назначен Андрей Роговченко.

О том, скрывается ли главврач, корреспондент ИА «Амур.инфо» узнал у него самого по телефону. «Мы с вами разговариваем каждый день, вы мне спокойно дозваниваетесь – как я могу скрываться? Я не уехал, не в подполье прячусь. Нахожусь в Благовещенске, на телефонные звонки спокойно отвечаю», – сказал Сергей Васильевич.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Сергей Петрухин в настоящее время находится на больничном. О том, что за его уволили за его же спиной, он не знает.

«Меньше всего я хотел бы разбирать этот кроссворд, находясь на больничном. Если губернатор это излагает, значит, чем-то он руководствуется, какими-то документами или правилами. С приказом меня никто не ознакомил. Согласитесь, несколько некорректно и неправомочно человека, находящегося на больничном листе, знакомить с теми или иными приказами об увольнении», – рассказал Сергей Васильевич.

Судьбу главврача могла решить история с перевязкой канцелярским скотчем. Как сообщало ИА «Амур.инфо», пациентке больницы после операции сделали перевязку с помощью обычного скотча, так как пластыря в хирургическом отделении не было. Информацию о нехватке лейкопластыря подтвердили в региональном минздраве. Этим случаем занялись следственные органы.

Между тем некоторые пациенты отмечают, что они выбирают для себя в качестве перевязочного материала именно скотч, а не лейкопластырь, который может вызывать сильное раздражение на коже.

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#здоровье

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Комментарии
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  • добренький

    добренький
    1 час назад

    Может ошибка и увольняют Суботина . Тогда можно поздравить губернатора с таким решением.Если нет то Орлову большой минус.

  • Александр1966

    Александр1966
    1 час назад

    согласен

  • Кеша88

    Кеша88
    57 минут назад

    Надо Петрухина вместо Субботина. Это был бы большой плюс губернатору.

  • lana78

    lana78
    33 минуты назад

    А Орлов вкурсе значения слова - СКРЫВАЕТСЯ? Гугл в помощь. А вообще, это КЛЕВЕТА и статья...Эх, Вася.

  • Демидыч

    Демидыч
    30 минут назад

    опозорился губернатор

  • квт

    квт
    28 минут назад

    а когда губер с министром минздрава уйдут, а? нашли Петрухина крайнего...

  • Тодд

    Тодд
    26 минут назад

    Такое ощущение, что губернатора с этой историей решили подставить. Заявлять конечно он может, что угодно, но в данной ситуации он не является работодателем для Петрухина. И прежде чем заявлять, надо было все же встретиться с Петрухиным. Ну, а так, в дальнейшем главврач вправе в заявить в суд на восстановление в должности. Человек на больничном, а ему публично заявлено об его увольнении. И по крайней мере, такие вещи должен озвучивать тот, кто является непосредственным нанимателем или тот кто курирует вопросы здравоохранения области, а не подставлять губернатора.

  • добренький

    добренький
    21 минута назад

    Да думал наверное как и все что Орлов нормальный губернатор а оказалось что Козлов получше был.Нехороший , редиска.

  • Well you give

    Well you give
    21 минута назад

    добренький

    Может ошибка и увольняют Суботина . Тогда можно поздравить губернатора с таким решением.Если нет то Орлову большой минус.



    После посещения Зеи в конце августа Субботиным, Максимовым и Орловым, со стороны минздрава началось мощное давление стоматологии, все то, что наговорил Субботин и Максимов коллективу, не подтвердилось (есть аудиозапись вместе с документами). В результате из учреждения в котором нет кредиторской задолженности, получившим звание лучшей поликлиники в 2016 году уволился руководитель. Руководитель, который вытащил стоматологию из хаоса без потрясений и жалкого пиара, повернувшись к коллективу лицом. Увольняют (считай убирают) тех, чья работа выглядит для минздрава упреком их бездарной работы. Губернатор разве об этом увольнении не знал? Проверка, причем федеральная, нужна самому минздраву области! Вот тогда и будет плюс губернатору!

  • квт

    квт
    20 минут назад

    радиостанция «Говорит Москва» — московская радиостанция, основанная Сергеем Доренко в начале 2014 года. Ну нашел же наш губернатор где интервью дать...

  • Лесная

    Лесная
    23 секунды назад

    Субботин просто свел счеты с Петрухиным...Даже если использовали скотч вместо лейкопластыря,почему,в первую очередь,не наказали ст.медсестру отделения,заведующего отделением,в конце концов зам.по лечебной работе?История с увольнением неугодных главврачей повторяется ( помнмте Малаева ,Тарасова и др)Убирают неугодных...Просто губернатора подставляют.А были на него БОООльшие надежды,ни-че-го нового....

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