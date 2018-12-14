Главврача горбольницы до сих пор не ознакомили с решением об увольнении

В Благовещенской горбольнице корреспонденту Амур.инфо сказали, что приказ об увольнении Петрухина в учреждение не поступал.

13 декабря радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на губернатора Амурской области сообщила, что решение о замене главврача принято. «Это решение назревало достаточно давно. На сегодняшний день мы приняли его», – пояснил журналистам радиостанции глава региона. Также Василий Орлов сказал, что главврач Благовещенской горбольницы скрывается. Исполняющим обязанности главного врача был назначен Андрей Роговченко.

О том, скрывается ли главврач, корреспондент ИА «Амур.инфо» узнал у него самого по телефону. «Мы с вами разговариваем каждый день, вы мне спокойно дозваниваетесь – как я могу скрываться? Я не уехал, не в подполье прячусь. Нахожусь в Благовещенске, на телефонные звонки спокойно отвечаю», – сказал Сергей Васильевич.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Сергей Петрухин в настоящее время находится на больничном. О том, что за его уволили за его же спиной, он не знает.

«Меньше всего я хотел бы разбирать этот кроссворд, находясь на больничном. Если губернатор это излагает, значит, чем-то он руководствуется, какими-то документами или правилами. С приказом меня никто не ознакомил. Согласитесь, несколько некорректно и неправомочно человека, находящегося на больничном листе, знакомить с теми или иными приказами об увольнении», – рассказал Сергей Васильевич.

Судьбу главврача могла решить история с перевязкой канцелярским скотчем. Как сообщало ИА «Амур.инфо», пациентке больницы после операции сделали перевязку с помощью обычного скотча, так как пластыря в хирургическом отделении не было. Информацию о нехватке лейкопластыря подтвердили в региональном минздраве. Этим случаем занялись следственные органы.

Между тем некоторые пациенты отмечают, что они выбирают для себя в качестве перевязочного материала именно скотч, а не лейкопластырь, который может вызывать сильное раздражение на коже.