В Хабаровске заключенный избил тюремного надзирателя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 41-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. Мужчину будут судить по ч.2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, осужденный исправительной колонии, находясь в камере, напал на сотрудника учреждения и применил в отношении него физическую силу. Противоправные действия злоумышленника были оперативно пресечены другими сотрудниками колонии.

В ходе следствия обвиняемый вину не признает, от дачи показаний отказался.

Мужчина отбывает в колонии наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений, сообщает DVHab.ru.