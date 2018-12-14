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сегодня, 11:07 0

В Хабаровске заключенный избил тюремного надзирателя

В Хабаровске заключенный избил тюремного надзирателя
Фото: амур.инфо

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 41-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. Мужчину будут судить по ч.2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, осужденный исправительной колонии, находясь в камере, напал на сотрудника учреждения и применил в отношении него физическую силу. Противоправные действия злоумышленника были оперативно пресечены другими сотрудниками колонии.

В ходе следствия обвиняемый вину не признает, от дачи показаний отказался.

Мужчина отбывает в колонии наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений, сообщает DVHab.ru.

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#криминал #происшествия

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